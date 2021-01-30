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综合消息：中东国家加紧推进疫苗接种计划

2021年01月30日13:11 | 来源：新华社
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　　新华社开罗1月29日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东部分国家29日继续加紧推进新冠疫苗接种计划，沙特阿拉伯因疫苗交付延迟宣布延长对国民的旅行禁令。

　　以色列卫生部29日表示，目前以色列已对累计近296万人进行了疫苗接种，占全国总人口的约31.8％。卫生部当天的数据显示，该国单日新增新冠确诊病例9177例，累计确诊633991例；新增死亡病例88例，累计死亡4700例；累计治愈558249例。

　　据巴勒斯坦媒体报道，巴驻俄罗斯大使阿卜杜勒·哈菲兹·诺法勒29日表示，俄捐赠的首批5000剂“卫星V”新冠疫苗将在未来两天内运抵巴勒斯坦。此前，巴卫生部已批准该款新冠疫苗的紧急使用许可。巴当日新增新冠确诊病例575例，累计确诊178001例；新增死亡11例，累计死亡2001例；新增治愈病例520例，累计治愈166961例。

　　阿尔及利亚政府29日宣布，当天已收到俄罗斯提供的第一批新冠疫苗，31日还将收到一批来自英国阿斯利康公司的新冠疫苗。阿尔及利亚将于31日起在全国范围内开展疫苗接种。目前，该国累计确诊新冠病例106887例，累计死亡2884例，累计治愈73016例。

　　沙特阿拉伯卫生部29日宣布，截至当天16时，该国境内累计确诊病例达367543例，累计死亡6368例，治愈359006例。沙特内政部当天宣布，由于相关新冠疫苗生产商延迟交付疫苗，沙特将延长对国民的旅行禁令至5月17日。沙特此前宣布将于3月31日恢复国民正常出入境，并开放所有海陆空边境口岸。

　　还有一些国家29日更新了累计确诊病例数：土耳其2464030例，伊朗1404414例，伊拉克618147例，摩洛哥469139例，黎巴嫩296282例，突尼斯206030例，埃及164871例，科威特164108例，卡塔尔150621例，利比亚117650例，巴林101971例，苏丹26898例，叙利亚13944例。（执笔记者：吴丹妮；参与记者：尚昊、郑思远、王峰、熊思浩、黄灵、涂一帆、夏晨、张淼、陈斌杰、刘宗亚、王薇、杨元勇、潘晓菁、马意翀）

(责编：崔越、刘洁妍)

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