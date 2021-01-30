新华社布加勒斯特1月29日电（记者林惠芬）由于疫苗供应紧张，罗马尼亚全国新冠疫苗接种协调委员会29日决定，将近6.7万人的第一剂疫苗接种时间推迟半个月，以避免影响在此期间需要接种第二剂人员的接种进度。

据全国新冠疫苗接种协调委员会当天发布的新闻公报，原定在1月30日至2月11日期间接种第一剂疫苗的66884名65岁以下人员将被安排到2月16日及以后接种，但65岁以上人员第一剂疫苗接种不受影响。

公报说，委员会作出上述决定是由于疫苗供应未能按时间表进行，其中美国辉瑞公司疫苗交付数量比原计划减少，而莫德纳公司2月和3月交付疫苗缺乏可预测性。

罗马尼亚于去年12月27日启动第一阶段面向医务工作者的疫苗接种，本月15日起开始第二阶段接种计划，对象为65岁以上老人或患有各种慢性病的高风险人群以及国家重要部门和关键经济领域的重点人群。截至目前，该国已有554924人接种了疫苗。

根据当局29日公布的新冠疫情数据，罗马尼亚过去24小时新增确诊病例2737例，累计确诊724250例；新增死亡91例，累计死亡18196例。

罗马尼亚新冠疫情自去年12月份以来趋缓。不过，当地卫生专家警告说，鉴于在英国发现的变异新冠病毒传染性强并已在罗出现社区传播，呼吁公众切勿放松防护意识，否则疫情将很快出现反弹。

罗马尼亚卫生部29日宣布，该国当天新增10例感染在英国发现的变异新冠病毒病例，累计确诊18例。据当地媒体报道，这18例病例中仅有一人本月初从英国回国。这名39岁男子居家隔离期间出现不适并于9日被确诊感染新冠病毒，25日被进一步确诊感染变异病毒。

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