新华社华盛顿1月29日电（记者高攀 许缘）美国证券交易委员会29日表示，近日美国股市多只个股交易价格出现极端波动，可能使投资者顷刻间遭受严重损失，破坏市场信心，证交会正展开密切监测和评估。

美国证交会当天发表声明说，证交会将努力保障投资者利益，维护公平、有序和有效的交易市场，促进资本形成。证交会正与监管机构伙伴密切合作，确保受监管实体履行义务，并监测和追查潜在不法行为。

美国证交会表示，将密切审查受监管实体是否采取可能使投资者处于不利地位或者过分抑制投资者交易某些证券的行为。当事实证明存在联邦证券法律禁止的滥用或操纵交易活动时，证交会将采取行动保护散户投资者。

此前，美国散户抱团买入使业绩欠佳的游戏零售商“游戏驿站”股价一飞冲天，导致空头机构遭受巨亏。鉴于近期股价波动剧烈，Robinhood Markets等在线交易平台日前宣布限制客户购买“游戏驿站”等部分股票，遭到散户投资者强烈反对。

截至29日收盘，“游戏驿站”股价飙升至每股325美元，较当天开盘时上涨近70%，而前一个交易日该股收盘时大跌44%。相较于今年年初每股低于20美元的价格，“游戏驿站”股价已累计上涨超过15倍。

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