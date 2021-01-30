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新西兰总理与当地华人共迎牛年新春

2021年01月30日13:07 | 来源：新华社
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　　新华社新西兰奥克兰1月30日电（记者郭磊 卢怀谦）新西兰总理杰辛达·阿德恩30日在新西兰最大城市奥克兰出席当地华人一年一度规模盛大的迎新春活动“新春花市同乐日”，与数千名华人一起共迎农历牛年新春。

　　阿德恩认为，在中国生肖中，牛象征着吃苦耐劳，忠诚慷慨，这样的品质同样适用于新西兰华人群体。

　　阿德恩说，辞旧迎新，在迎接农历新年之际，我们对未来充满乐观和希望。几天前，新中两国刚刚签署自贸协定升级议定书，这是两国关系发展新的里程碑。

　　中国驻奥克兰总领事阮平表示，双边贸易发展将继续惠及两国人民，中新两国必将在务实合作和双边关系等方面取得更多实质成果。

　　作为当地华人社团最有影响力的传统迎新春活动，“新春花市同乐日”也历来受到新西兰政府的高度关注。参加当天活动的还有反对党领袖柯林斯、奥克兰市长菲尔·戈夫等新西兰政商界人士。阿德恩着一身喜庆红装，与阮平一起按照华人习俗点睛醒狮。

　　尽管新西兰政府目前对大型活动并没有戴口罩的强制要求，但很多人参加活动时自觉戴口罩。中国驻奥克兰总领馆也为活动提供了大量免费口罩。同时，人们进入场地前均需使用手机APP扫码记录行踪。这是新西兰政府目前提倡的防疫手段之一。

(责编：崔越、刘洁妍)

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