人民网纽约1月29日电 （记者李晓宏）在距辛丑牛年半个月之际，中国驻纽约总领馆开启迎春的序幕。在29日举行的媒体吹风会上，副总领事钱进介绍说，尽管受疫情影响，今年大部分活动将以视频方式举行，但温馨年味儿不会减分。春节期间，驻纽约总领馆将推出20余场庆祝活动，在寒冷的冬日为领区侨胞送去节日盛宴，也为美国的多元文化增添丰富的色彩。

钱进说，中国驻纽约总领事黄屏大使将以书信、视频的方式，向领区留学人员、美东侨胞致以新春祝福。2月12日将主办领区留学人员2021辛丑牛年“云春晚”，向确有困难的留学生、华侨发放“春节包”，将祖国的关心与牵挂传递给海外同胞。

受疫情影响，驻纽约总领馆将以录制视频方式举办2021年领区各界春节线上庆祝活动，黄屏总领事将发表演讲，来自领区政、商、侨、教育、文化等各界嘉宾将简短致辞，领区留学生代表将向祖国人民拜年。

总领馆延续往年传统，与帝国大厦、世贸中心和纳斯达克股票交易所联合举办新年庆祝活动。2月10日，帝国大厦将在社交媒体平台直播点亮“中国红”。2月10日至12日，世贸中心将连续第三年点亮“中国红”，同时，纽约Oculus中心、肯尼迪机场信号塔以及斯坦顿岛巴约那大桥、哥特大桥也将举行点灯活动。

驻纽约总领馆同驻美其他使领馆及领区学联、文化机构等加强合作，精心策划一系列春节云端文化活动，包括“2021年春之声——中美青年云端音乐会”、费城交响乐团新春音乐会、新泽西交响乐团新春音乐会等音乐盛宴；NBA“中华之夜”、美国国家冰球联盟新泽西魔鬼队新春活动等体育赛事；帝国大厦“欢乐春节”生肖橱窗展、优秀文艺节目短视频线上展演等精彩展览；由国内艺术团体视频参演的李堡公共图书馆新年晚会等文艺演出。

“驻纽约总领馆希望通过春节系列活动，向领区各界及祖国人民传递五大祝福。”钱进表示，一是祝祖国繁荣昌盛、国泰民安的“富强福”，二是和领区中国同胞守望相助、共渡难关的“平安福”，三是与因疫情无法团聚的游子们共庆新年的“欢乐福”，四是以节日文化纽带增进中美人民共鸣和共情的“友谊福”，五是同美东地方各界深化交流合作的“和谐福”。

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