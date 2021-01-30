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雅万高铁铺轨基地与印尼既有铁路顺利接通

2021年01月30日10:07 | 来源：新华社
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新华社雅加达1月29日电（记者余谦梁 郑世波）印度尼西亚雅万高铁铺轨项目万隆兰泽可站道岔插入施工28日顺利完成，铺轨基地联络线与印尼既有铁路线成功“牵手”，为后续按计划焊接、铺设雅万高铁长钢轨等工作创造了条件。

去年12月16日，雅万高铁首批50米长钢轨从中国运抵印尼芝拉扎港。按计划，这批长钢轨将通过印尼既有铁路运输至兰泽可站，再经铺轨基地联络线运到德卡鲁尔动车段焊轨基地并最终焊接为500米长钢轨，之后用于雅万高铁无缝线路铺设。

兰泽可站道岔连接铺轨基地联络线与印尼既有铁路线，是整个钢轨运输通道的“咽喉”。为确保道岔插入顺利完成，中国电建雅万高铁项目部铺轨分部提前做好施工准备，优化方案、完善技术、安全交底，明确责任分工。施工严格按照方案有序开展，确保正点无误完工。

雅万高铁是“一带一路”建设和中印尼两国务实合作的标志性项目，连接印尼首都雅加达和第四大城市万隆，全长约142公里，最高设计时速350公里，是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外落地的典范工程。

(责编：崔越、刘洁妍)

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