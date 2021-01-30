新华社明斯克1月29日电 综合新华社驻亚欧地区记者报道：近一个月以来俄罗斯新冠疫情发展总体趋缓，俄教育部门指示部分高校下月复课；乌克兰和哈萨克斯坦即将开始大规模接种新冠疫苗；格鲁吉亚2月1日全面恢复国际定期航班。

据俄罗斯防疫指挥部29日消息，俄较前一日新增新冠确诊病例19238例，累计确诊3813048例，累计死亡72185例，累计治愈3255462例。鉴于近一个月来俄日增新冠确诊病例数总体呈下降之势，疫情进入稳定阶段，俄科学和高等教育部长法利科夫29日签署行政令：隶属于该部的俄罗斯高校从2月7日起恢复当面授课，同时建议其他高校根据所在地疫情状况适时恢复当面授课。

据乌克兰卫生部29日消息，过去一天该国新增确诊病例5181例，累计确诊1211593例，累计死亡22479例，累计治愈1003341例。乌克兰卫生部长斯捷潘诺夫当天表示，该国计划2月进行第一阶段疫苗接种，接种人数约为36.7万人，主要为医护人员等感染高危人群。

据白俄罗斯卫生部29日消息，白境内较前一日新增确诊病例1867例，累计确诊244718例，累计死亡1698例，累计治愈231399例。世界卫生组织驻白俄罗斯办公室29日发布消息说，近期白俄罗斯将在世卫组织支持下，用数月时间研究该国居民具有新冠病毒抗体的相关数据，以此探究新冠疫情在白发展变化。

据哈萨克斯坦卫生部29日消息，过去一天哈新增确诊病例1469例，累计确诊183999例，累计死亡2527例，累计治愈165595例。哈通社29日报道说，在设有疫苗生产线的卡拉干达州，当天建成全国首个新冠疫苗接种中心，并准备开展面向民众的首批疫苗接种。据悉，卡拉干达州将逐步开设115个新冠疫苗接种中心，首批接种对象以医护人员为主，随后逐步扩展到教师、警察等人群。

据格鲁吉亚政府防控新冠疫情网站29日数据，格鲁吉亚较前一日新增确诊病例669例，累计确诊256956例，累计治愈247096例，累计死亡3148例。格鲁吉亚经济部长特尔纳瓦当天表示，在2月1日全面恢复国际定期航班后，国际游客在提供已接种新冠疫苗的证明文件或72小时内核酸阴性检测报告的前提下可入境格鲁吉亚。

乌兹别克斯坦卫生部29日报告，过去一天该国新增确诊病例46例，累计确诊78602例，累计死亡621例，累计治愈77084例。据乌兹别克斯坦卫生和流行病学署当天发布的消息，目前该国已订购1500万剂新冠疫苗，2月1日将启动大规模疫苗接种的准备工作。

亚欧地区还有一些国家29日更新了疫情数据：截至当日，亚美尼亚累计确诊166728例，累计治愈156910例，累计死亡3069例；吉尔吉斯斯坦累计确诊84377例，累计治愈80643例，累计死亡1409例；蒙古国累计确诊1710例，累计治愈1303例，累计死亡2例。（执笔记者：魏忠杰；参与记者：鲁金博、李东旭、张继业、关建武、李铭、蔡国栋、阿斯钢）

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