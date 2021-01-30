应欧盟委员会要求，比利时政府部门28日检查一处为英国阿斯利康制药公司生产新冠疫苗的工厂，以查明工厂是否确有生产问题。

欧盟委员会与阿斯利康就疫苗减量交付的争端加剧。欧盟领导人说，如果药企不按约交付疫苗，欧盟可以动用一切法律手段应对。

【查涉事工厂】

比利时联邦药品与卫生产品监管局发言人28日说，应欧盟委员会要求，药管局官员当天到瑟内夫市检查一处疫苗工厂，“正在检查文件资料”。

阿斯利康22日通知欧盟，由于这处工厂有生产问题，拟于一季度向欧盟地区交付的疫苗由原定8000万剂下调至3100万剂。

比利时卫生部长办公室一名官员说，比利时与其他国家合作检查这处疫苗工厂，以确保“透明、客观”，旨在查清阿斯利康减量交付是否确实缘于这处工厂生产问题。

欧盟委员会发言人告诉法新社记者，检查结果将由欧盟其他成员国专家分析，并提供给欧盟委员会。

欧盟委员会代表欧盟27个成员国向疫苗生产商订购疫苗。

欧洲药品管理局或于29日批准阿斯利康与牛津大学联合研发的疫苗在欧盟地区使用。疫苗获批后，阿斯利康将向欧盟交付。比利时这处疫苗工厂由美国热电-飞世尔科学公司运营。

【挥法律大棒】

欧盟委员会官员连日来与阿斯利康方面举行会谈，并在公开场合严厉敦促这家药企按约交付疫苗。

路透社28日报道，欧洲理事会主席夏尔·米歇尔前一天致信4名欧盟国家领导人：“如果找不到满意的解决办法，我认为我们应当探讨所有选项，利用一切可以动用的法律手段和强制措施。”

欧盟委员会25日宣布将设立新冠疫苗出口“透明机制”，定于29日公布规则。一名欧盟官员告诉路透社，如果疫苗生产商违反与欧盟现有合同，这项机制可以阻止违约药企把在欧盟地区生产的疫苗出口至欧盟以外地区。

阿斯利康说，供应欧盟的疫苗由比利时、荷兰、德国和意大利各一处工厂生产。而按欧盟委员会27日的说法，阿斯利康在合同中承诺把英国两处工厂生产的疫苗供应欧盟。

欧盟成员国上月27日起陆续启动新冠疫苗接种，使用美国辉瑞制药公司与德国生物新技术公司联合生产的疫苗。辉瑞本月中旬以比利时一处辉瑞疫苗工厂调整产能为由，暂时减少向欧洲交付的疫苗，预期2月上旬恢复原定交付水平。欧盟委员会同样敦促辉瑞按约交付疫苗。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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