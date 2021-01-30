美国国会警察局代理局长约加南达·皮特曼28日向国会议员呼吁，在国会大厦周边增设永久围栏、加大安保力度，以防安全威胁。

国会大厦6日遭支持时任总统唐纳德·特朗普的示威者冲击，造成5人死亡。

【增设围栏】

皮特曼在一份声明中写道：“国会大厦周边实体安保设施必须大幅改善，增设永久围栏，备用（安保）力量也必须就位。”

按照皮特曼的说法，国会大厦安保不完备问题已存在多年，2006年一份安保评估报告就曾建议在国会大厦周边设永久围栏。

只是，不少议员对把国会“围起来”心存抵触，一些议员反对设置永久围栏。

共和党籍众议员爱丽丝·斯蒂芬尼克说，她尚未听到设置永久围栏的正当理由，“坚决反对”这一提议。民主党籍众议员杰克·奥金克洛斯认为，不应该把国会变成“堡垒”。

首都华盛顿市长缪里尔·鲍泽在社交媒体推特写道：“我们不接受增派部队和永久围栏在华盛顿长期固定下来。”他建议在可能出现“不稳定事件”时临时加大安保力度。

众议院议长南希·佩洛西没有立即就这一提议表态。她的发言人德鲁·哈米尔说，佩洛西将通过一份国会安保评估报告了解“哪些设施有必要改变”。

参议院多数党领袖、民主党人查克·舒默说，是否设永久围栏他将听从专家意见。

【威胁加剧】

路透社报道，美国国会30多名议员28日联名呼吁加大对他们居住、办公、通勤等活动区域的保护力度，称国会议员所受威胁从2016年的902次激增至2018年的4894次。除国会高层人士，大多数议员没有专人保护。

佩洛西28日说，国会有必要为加强议员安保提供更多经费，“敌人在众议院内部，议员们担心这类威胁”。就“敌人在内部”具体所指，佩洛西说，一些议员打算带枪上班，对其他议员构成威胁。

美国国会遭暴力冲击后，众议院多个入口架起金属探测安检门，检查议员是否携带武器。然而，一些议员绕过安检门，或大声向国会警察抱怨。

国土安全部27日发布提醒公告，称国会受冲击可能让一些“国内暴力极端分子”更加胆大妄为，构成安全威胁。

美联社报道，检察官已起诉200多名暴力冲击国会事件嫌疑人。另有一些人近期因威胁议员被捕。（陈丹）（新华社专特稿）

(责编：崔越、刘洁妍)