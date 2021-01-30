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奥巴马前顾问将任伊朗问题特别代表

2021年01月30日09:04 | 来源：新华网
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　　美国国务院官员28日透露，总统约瑟夫·拜登选定前总统贝拉克·奥巴马政府高级外交顾问罗伯特·马利出任美国伊朗问题特别代表。

　　马利曾是奥巴马政府参与伊朗核问题全面协议谈判的关键成员。

　　【老手】

　　一名不愿公开姓名的国务院官员告诉路透社记者，国务卿安东尼·布林肯“正在组建一个特别小组”，罗伯特·马利将作为伊朗问题特别代表“领导这个小组”。

　　马利不久前卸任国际危机研究组织主席。他现年58岁，父亲曾是一名研究伊朗问题的记者。2008年，马利一度以非正式顾问身份参与奥巴马总统竞选团队。

　　马利后来在奥巴马政府出任中东问题首席顾问，与时任副总统拜登共事。2020年拜登竞选总统期间，马利是他的非正式顾问。

　　更早时期，马利在时任民主党籍总统比尔·克林顿政府任高级职务，被视为中东和海湾地区政策制定专家。

　　美国卡内基国际和平研究院高级研究员阿伦·戴维·米勒告诉“犹太内幕”网站，马利非常了解伊朗、伊核协议和中东地区问题，与布林肯、拜登的总统国家安全事务助理杰克·沙利文关系密切。

　　【难题】

　　前总统唐纳德·特朗普政府2018年单方面退出伊核协议，随后恢复并追加对伊制裁，对伊朗施行“极限施压”政策。作为回应，伊朗2019年5月起分阶段中止履行协议部分条款。

　　就拜登政府是否重返伊核协议，美国新任国务卿布林肯27日说，伊朗方面先恢复遵守伊核协议，美方才会重返协议。不过，伊朗政府先前说，美国主动“退群”，理应由美方迈出重返伊核协议的第一步。

　　上述国务院官员称，马利曾经“成功谈妥约束伊朗核计划的条件”，布林肯相信马利及其领导的特别小组“有能力再次成功”。（刘秀玲）（新华社专特稿）

(责编：崔越、刘洁妍)

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