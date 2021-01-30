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美券商称限制买入部分股票是“保护投资者”

2021年01月30日09:03 | 来源：新华网
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　　一大批参与逼空华尔街机构的散户是美国券商罗宾侠公司的客户。罗宾侠首席执行官弗拉德·特内夫28日否认这家券商是空头对冲基金的“帮凶”，说限制购买一些遭遇集中投机交易的股票“是为保护公司和我们的客户”。

　　【爆炒遭限制】

　　特内夫告诉消费者新闻与商业频道（CNBC）记者：“我们面临证券交易委员会的净资本要求和清算所存款需求。我们必须把这些钱存入多家不同清算所。其中一些要求随市场波动而变化。在当前情况下，这些要求变化显著，因为社交媒体病毒式传播的这些股票波动相当大，并且显现许多集中行动。”

　　他说，公司决定限制某些股票的交易并非受到做市商和对冲基金指使。罗宾侠限制“游戏驿站”股票交易后，游戏驿站股价狂飙之势戛然而止，28日收盘下跌44%，为近6个交易日来首次下跌。随着交易限制取消，游戏驿站股价在盘后交易中上涨超过60%。

　　特内夫同样否认其公司出现流动性问题，称公司借贷是出于防范。

　　美国彭博新闻社28日报道，罗宾侠公司借款至少数亿美元。报道认为，对于一家几个月前估值为大约120亿美元的企业而言，这笔贷款数额相当可观。贷方包括摩根大通公司和高盛集团。

　　新冠疫情期间，大批散户在罗宾侠开通股票账户。随着这些客户不断买入股票和看涨期权，罗宾侠需要在清算所增加存款金额。华尔街一家名为DTCC的清算所在声明中说：“当波动性增加，保证金账户的要求也增加。”

　　【零佣金诱惑】

　　美国有线电视新闻网（CNN）报道，罗宾侠的零佣金模式为散户逼空空头机构创造了条件。零佣金意味着每个人都能轻而易举买入股票。

　　散户抱团干趴机构前，特内夫接受CNN采访时说，投资风气正在变化，“许多人认为投资是件严肃的事情，大家必须在终端前穿着西装。这种想法有点老派”。

　　按照CNN的说法，如果没有免费交易和可以轻易获得的低成本借款，这一切不会发生。

　　贾梅·罗戈津斯基9年前创立红迪网站“华尔街赌注”群组。正是这一群组引领散户抱团逼空对冲基金。罗戈津斯基说：“进入市场是最关键的环节——轻松、免费、唾手可得。”

　　另一方面，网帖的指导同样帮助散户学会使用复杂的加杠杆工具。

　　随着客户数量激增，罗宾侠成为新冠疫情期间的赢家。去年7月，罗宾侠获得3.2亿美元融资，公司估值增至86亿美元；去年8月又获得2亿美元投资，估值猛增至112亿美元。

　　不过，罗宾侠并没有把钱用于构建足以应对客户纷至沓来的系统。其手机应用程序在2020年发生数十次卡顿和中断，其中一次发生在去年3月初，当时阻碍客户参与一场史诗级散户抱团。（卜晓明）（新华社专特稿）

(责编：崔越、刘洁妍)

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