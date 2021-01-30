航空行业一项调查显示，受新冠疫情影响，全球航空公司超过半数飞行员不再以飞行为生。

总部位于英国的航空业招聘企业“鹅招聘”与“飞行国际”网站联合调查近2600名飞行员，本月28日发布报告。报告说，调查对象中，仅43%目前仍开飞机，30%失业，17%被迫休假，10%从事与飞行无关工作。

不少仍在执飞的飞行员认为工作待遇不如先前。比如，土耳其航空公司和新加坡航空公司均临时下调飞行员薪水。

“鹅招聘”首席执行官兼创始人马克·查曼在声明中说，疫情影响航空公司飞行员，“许多飞行员感觉工作不牢靠，越来越多的人打算今年找新工作，许多人认为雇主不太重视自己”。

调查显示，尚未失业的飞行员中，欧洲飞行员因疫情承受的精神压力最大，比如担心感染新冠病毒、担心班次轮换时可能被要求隔离等。失业飞行员中，84%把个人遭遇归咎于疫情，82%愿为重返驾驶舱接受减薪。另外，40%调查对象认为疫情影响自己的心理健康，年轻飞行员中这一比例更高。

按路透社说法，新冠疫情席卷全球前，全球范围内飞行员短缺，不少航空公司为吸引人才纷纷提高飞行员待遇。（王鑫方）【新华社微特稿】

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