人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

法国宣布对欧盟以外国家关闭边界

2021年01月30日09:01 | 来源：新华社
小字号

　　新华社巴黎1月29日电（记者 唐霁）法国总理卡斯泰29日晚宣布，为遏制新冠疫情，法国政府决定对欧盟以外国家关闭边界。

　　卡斯泰当天在新闻发布会上宣布，法国将自31日零时起对欧盟以外国家关闭边界，相关国家人员除“紧急原因”外，一律禁止出入法国。同时，从欧盟国家入境法国的所有人员都必须进行新冠病毒核酸检测，跨境工作者除外。

　　卡斯泰还说，法国面积超过2万平方米的非食品类购物中心自1月31日起一律关闭；2月1日起，将在所有大型超市强化顾客的购物安全距离；从2月份开始所有企业尽可能实施远程办公，国家将继续通过贷款、“团结基金”计划和发放部分失业补贴等方式支持受影响企业。同时，警察和宪兵将加大检查力度，确保宵禁措施的落实。

　　卡斯泰表示，变异新冠病毒在法国的出现，加快了病毒的传播速度，削弱了宵禁的效果。政府在当前宵禁的基础上采取补充措施，目的是尽最大可能避免再次“封城”。此外，法国正在加快疫苗接种的速度。

　　法国政府29日公布的数据显示，法国累计新冠确诊病例3153487例，累计死亡病例75620例。目前有27200名新冠患者在医院接受治疗，其中3100人在重症监护室接受治疗。

(责编：崔越、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部