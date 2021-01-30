本报北京1月29日电 1月29日，国务委员兼外长王毅应约同匈牙利外长西亚尔托通电话。

西亚尔托表示，匈牙利高度重视发展对华关系，愿同中方持续深化各领域务实合作，为中国—中东欧国家合作、欧中关系发挥积极作用。匈牙利已批准中国疫苗紧急使用授权，并同中国企业达成疫苗采购意向。中方疫苗将帮助匈方拯救更多生命，加快复工复产和经济复苏。匈方感谢中方在疫苗合作方面给予的大力支持，希中方加快审批程序，为匈方在华采购疫苗提供便利。

王毅说，很高兴获悉匈方批准进口中国疫苗，中方高度重视匈方加强两国疫苗合作的迫切愿望。匈方愿意采购中国疫苗，体现了匈方对中国疫苗安全性和有效性的认可和信任，也体现了双方在困难时互施援手的优良传统。中方将从中匈全面战略伙伴关系出发，积极推动中国企业向匈方出口首批疫苗。相信在双方共同努力下，疫苗合作一定能成为两国抗疫合作的升级版。

王毅表示，中方将一如既往支持双方各领域合作，乐见更多中国企业赴匈投资兴业。中方也希望匈牙利继续发挥建设性作用，推动中国—中东欧国家合作和中欧关系向前发展。

《 人民日报 》（ 2021年01月30日 03 版）

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