经济下行的特殊时期，更能看到中美合作的真正价值

围绕“把握关键之年，重建各方信任”主题，全球政商界和社会组织领导人在世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上共同探寻合作抗疫和经济复苏良方。世界经济论坛日前发布的《2021年全球风险报告》指出，世界经济复苏的不平衡将加剧国家间不平等，领导力和全球合作比以往任何时候都更加重要。国际社会呼吁各国尤其是大国秉持伙伴精神，共同推动世界经济复苏。

在经济全球化时代，各国发展环环相扣，一荣俱荣，一损俱损。没有哪一个国家可以独善其身，协调合作是必然选择。2008年国际金融危机发生后，二十国集团临危受命，秉持同舟共济的伙伴精神，把正在滑向悬崖的世界经济拉回到稳定和复苏轨道，成就了团结战胜分歧、共赢取代私利的创举。中国采取负责任举措，为世界经济复苏发挥重要作用。时任美国总统奥巴马指出，“美国需要中国的支持与合作来应对全球性金融危机”。时任美国财政部长保尔森表示，“我坚信与中国成功交往的唯一办法就是合作”。

新冠肺炎疫情发生后，中国有效统筹疫情防控和经济社会发展，率先实现经济增长由负转正，成为世界经济复苏发展的重要引擎。应当看到，中国是在开放合作中成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体的。2020年，中国货物贸易进出口总值同比增长1.9%，全年实际使用外资同比增长6.2%；2020年，中美双边货物贸易总值增长8.8%。绝大多数美国公司更加看好中国市场，积极加大在华投资，希望继续成为“中国经济增长的一部分”。事实充分表明，中美双方拥有广泛共同利益和广阔合作空间。

经济下行的特殊时期，更能看到中美合作的真正价值。2020年，约3500家美国公司在美国国际贸易法院起诉美国政府对中国输美商品加征关税，美国各界谋求对华合作的声音压过了鼓吹脱钩的杂音。美中贸易全国委员会和牛津经济研究所日前发布的最新报告显示，如果美中贸易进一步紧张以及两国经济脱钩，2022年美国将减少73.2万个就业岗位，未来5年的国内生产总值可能缩水1.6万亿美元。美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦表示，对华贸易有助于美国经济和就业增长、提升美国全球竞争力。美国工商界和经济学家呼吁新一届美国政府重建对华关系，防止世界最大的两个经济体进一步脱钩。

“中国开启全面建设社会主义现代化国家新征程，将为包括星巴克等美国企业在内的世界各国企业在华发展提供更加广阔的空间。”中方的这一重要表态近期引起美国各界的高度关注，充分表明合作是双方的共同愿望。对外开放是中国的基本国策，中国加快构建新发展格局，是为了更好联通国内市场和国际市场，在更大范围、更宽领域、更深层次上推进对外开放。可以预见，随着中国经济高质量增长，中国对外开放的大门越开越大，必将为包括美国企业在内的世界各国企业创造更多合作机遇。

促进世界经济复苏，迫切需要大国担当。中美关系早已超出双边范畴，两国合作好了，有利于世界的和平、稳定、繁荣。在当前世界经济形势仍然复杂严峻、复苏不稳定不平衡的关键时刻，中美合作对世界经济的拉动作用，是世界的普遍期待。美国媒体认为，加强与中国的合作对美国乃至世界经济有利；日本《每日新闻》发表社论指出，新冠肺炎疫情加深国际社会撕裂，中美恢复合作对世界至关重要……这样的声音在世界上日益响亮。

中美经贸合作的新机遇是客观存在的，关键在于有没有足够的智慧和勇气认识机遇、把握机遇。值得强调的是，让经贸合作重新成为中美关系的稳定器和压舱石，以全局和长远利益为重，把握中美经贸关系健康发展的方向，就能够不断增进中美两国人民乃至世界人民的共同福祉。

《 人民日报 》（ 2021年01月30日 03 版）

(责编：牛镛)