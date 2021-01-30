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做好对全人类有益的事情，义不容辞（和音）

2021年01月30日05:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国倡导共建持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，言出必行，矢志不渝

　　

　　1月29日，世界经济论坛“达沃斯议程”对话会落下帷幕。在全球70多个国家和地区的1500多位政商界和社会组织领导人参加的为期5天的线上对话中，中国话题备受关注。从支持、呼应习近平主席在对话会上发表特别致辞时提出的中国主张，到肯定中国经济发展成就及对世界经济的拉动作用，再到称赞中国在抗击新冠肺炎疫情、应对气候变化等领域的担当作为，充分彰显了中国理念和行动的世界意义。

　　“我们认为，只要是对全人类有益的事情，中国就应该义不容辞地做，并且做好。”在对话会上，习近平主席郑重承诺中国将继续积极参与国际抗疫合作，继续实施互利共赢的开放战略，继续促进可持续发展，继续推进科技创新，继续推动构建新型国际关系。这是进入新发展阶段、开启了全面建设社会主义现代化国家新征程的中国，用实际行动维护和践行多边主义的真诚愿望，展现了中国愿同各国一道构建人类命运共同体的大国担当。世界经济论坛官方发表的新闻稿指出，习近平主席的致辞是全球合作的一次“历史性机遇”。

　　抗击疫情是国际社会面临的最紧迫任务。世所共见，在全球抗疫行动中，中国展现了非凡的中国精神、中国力量、中国担当。向150多个国家和13个国际组织提供抗疫援助，为有需要的国家派出36个医疗专家组，加入“新冠肺炎疫苗实施计划”，承诺努力让疫苗成为各国人民用得上、用得起的公共产品……中国同世界各国携手合作、共克时艰，为全球抗疫贡献重要智慧和力量。近一段时间以来，从亚马孙雨林到安纳托利亚高原，从东南亚到外高加索，许多国家采购中国疫苗。国际人士纷纷表示：“中国承诺将继续推进疫情防控国际合作，对各国共同应对疫情严峻挑战意义重大”“我们需要一个来自中国的方案，以重建和治愈世界”。

　　全球性挑战面前，尤其需要更好的全球治理。国际观察人士纷纷指出，全球多边合作机制正处于极脆弱状态，2021年人类面对的一大挑战就是修补全球治理的结构性缺陷。国与国如何相处，人与自然如何相处，人类如何谋求长远可持续发展等，都是改革和完善全球治理体系要思考的重要问题，都是需要国际社会共同作出正确抉择、采取正确行动的事情。

　　中国坚定实施对外开放基本国策，持续向世界传递正能量。“世界经济的大海，你要还是不要，都在那儿，是回避不了的。”中国的态度一以贯之——充分利用一切机遇，合作应对一切挑战，引导好经济全球化走向；推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。国际社会期待并相信，更加积极参与全球经济治理的中国，将能通过着力推动规则、规制、管理、标准等制度型开放，持续打造市场化、法治化、国际化营商环境，并将以更加开放的思维和举措推进国际科技交流合作，同各国携手打造开放、公平、公正、非歧视的科技发展环境。正如外界评论的那样，“中国主动开放、逆势开放，是对经济全球化、对多边主义的最好支持，也为世界经济注入了强大信心”。

　　中国坚定奉行独立自主的和平外交政策，努力以对话弥合分歧、以谈判化解争端，在相互尊重、平等互利基础上，积极发展同各国友好合作关系。作为发展中国家的坚定一员，中国不断深化南南合作，为发展中国家消除贫困、缓解债务压力、实现经济增长作出贡献。中国坚决全面落实联合国2030年可持续发展议程，加强生态文明建设——中国宣布力争于2030年前二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和，这是需要付出极其艰巨的努力才能实现的目标，这也是为人类谋福祉的大义。国际社会盛赞，中国主张和行动正在引领世界走向“更积极的、更有希望的道路”。

　　时代呼唤应势而为、勇于担当者。把握关键之年，做好对全人类有益的事情，这样的担当弥足珍贵。中国坚定站在历史正确的一边，坚定维护和践行多边主义，力促全球团结合作。世界共同见证，中国倡导共建持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，言出必行，矢志不渝。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月30日 03 版）
(责编：牛镛)

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