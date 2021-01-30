本报记者 颜 欢 韩 硕 赵益普 李滢嫣

党的十八大以来，中国坚持把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，把脱贫攻坚作为全面建成小康社会的标志性工程，组织推进人类历史上规模空前、力度最大、惠及人口最多的脱贫攻坚战，启动实施乡村振兴战略，推动农业农村取得历史性成就、发生历史性变革，受到各国媒体高度关注。外媒普遍认为，中国脱贫攻坚取得胜利后，全面推进乡村振兴，对推动中国经济社会发展具有重要作用，也对其他发展中国家消除贫困产生了示范效应。

农业高质高效——

“中国的可持续农业正在逐步兴起”

2021年是“十四五”开局之年，保持粮食生产稳定意义重大。意大利《晚邮报》日前报道，中国是全球重要粮食作物的主要生产国。2020—2021年度中国的花生、水稻、小麦和棉花产量将分别占全球总产量的37%、29%、18%和23%。大力实施乡村振兴战略、加快推进农业农村现代化，对中国发展意义深远。

“中国的可持续农业正在逐步兴起。”澳大利亚“对话”新闻网刊文说，中国各级政府为发展有机农场提供支持，其措施的广度和力度在全球都是罕见的。为进一步调动农民的积极性，中国政府提供了从有机认证、技术培训到营销援助等全方位的公共服务，推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产。

古巴拉丁美洲通讯社报道了袁隆平海水稻团队宣布于今年正式启动海水稻产业化推广的消息。文章称，中国推广海水稻种植有广阔空间，对保障粮食安全具有重要意义。“通过打造成熟的技术体系，运用绿色的生产方式，不仅能为广大消费者提供优质稻米，还有利于改善盐碱地周边的生态环境。同时，海水稻的推广还可走向国际，帮助其他发展中国家消除贫困和饥饿。”

乌干达《新愿景报》报道说，中国农业农村建设的成就和经验，为非洲农业可持续发展提供支持。文章说，中国专家指导乌干达农科院开展苹果砧木繁育150万株；开展“坡改梯”及天然集雨工程示范，提升了乌干达农业部示范苗圃的生产能力；还建造了两处以沼气为纽带的庭院生态经济模型……“中国专家不仅传播了实用的农业技术，为乌干达农业发展带来了实实在在的好处，更将真诚与友善带到了乌干达，受到当地政府和农民的广泛好评。”

泰国《暹罗日报》网站刊文指出，自2013年实施精准扶贫以来，中国的脱贫攻坚极大加快了全球减贫进程，成为全球最早实现联合国千年发展目标中减贫目标的发展中国家，为全球消除贫困树立信心。

乡村宜居宜业——

“致力于提升农民的获得感、幸福感”

“新鲜的蔬菜、可口的水果、饱满的大米……在不久前举行的云南数字农业发展暨重大科技成果推介会上，中国云南省展示了利用现代农业信息技术生产的优质农产品。”非洲通讯社近日一篇报道介绍了云南省加快农业技术转化的案例，指出当地引导甘蔗原料生产向适宜区域集中、蔗糖加工向龙头企业集中、优势资源向蔗糖产业集聚，实现规模化发展。

南非《索韦托人报》报道称，中国一方面建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，强化以工补农、以城带乡，释放城镇化和工业化活力，另一方面大力推进污染防治、发展绿色农业、改善农村人居环境，实现百姓富与生态美的统一，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。

菲律宾《马尼拉公报》新闻主编伊莎贝尔认为，中国拥有广袤的农村地区和庞大的农业人口，农业农村发展状况对中国发展非常关键。近年来，中国农村地区的面貌发生巨大变化，农民生活水平持续提升，卫生、医疗、教育等保障不断完善，农村环境越来越好，致富之路也越走越宽。

“作为一个农业大国，中国一直高度重视农民利益，致力于提升农民的获得感、幸福感，体现了以人民为中心的发展思想。”南非独立传媒网站报道说，中国已开启全面建设社会主义现代化国家新征程，中国农村生态文明建设将进一步加强。

阿根廷《第十二页报》日前刊登拉丁美洲中国政治经济研究中心执行主任迭戈·马索孔内的文章指出，中国乡村建设与发展政策有的放矢，将扶贫与扶智相结合，强化公共机构、私营企业和教育部门合作，促进良性循环，让贫困家庭孩子接受更多教育，让贫困劳动力更好接受职业技能培训，促进贫困人口稳定就业，有效提升了农村人口的生活质量。

农民富裕富足——

“农村创新创业气氛活跃，乡村生活多姿多彩”

“海拔1800米的老姆登村，拥有傲人的自然风光，聚居着能歌善舞的怒族人，这里曾是中国少有的深度贫困地区。近年来，随着当地公路通车、机场启用和配套设施改善，老姆登村走上了‘旅游致富路’。”近日，新加坡《联合早报》报道了云南老姆登村脱贫致富的故事。文章称，为发挥区域旅游优势，带动更多地区脱贫，云南省打造总长3200公里的大滇西旅游环线，串联起沿线上千个旅游资源点。

巴基斯坦乌尔都语观点网站发文称，乡村旅游、休闲康养、电子商务等新产业新业态，拓展了农民就业增收空间，为中国乡村振兴开辟了新路径。“中国农民收入不断增长，城乡居民收入差距继续缩小。中国推动农村产业化和生态化发展，培育新的产业和经营方式，并鼓励农民发扬创新精神。”

瑞士《新苏黎世报》刊文称，由于互联网发展带来的消费习惯变化，“云经济”给中国农民打开了致富新视野，为农村地区发展带来巨大机遇。近年来，网络直播等开创了农产品销售的新模式，将偏远地区的农产品介绍到更广阔的市场，成为中国农村发展的新特征。

南非《星报》注意到，电商发展对农民增收起到了重要促进作用。2019年，中国农产品网络销售额接近4000亿元人民币。“亮眼的成绩背后是中国农村通信设施的改善。”报道指出，近年来中国农村物流条件不断改善，来自边远地区的农特产品可以直达消费者手中。“特别是随着返乡入乡创业发展，带动了一大批新产业、新业态。农村创新创业气氛活跃，乡村生活多姿多彩。”

意大利“农业新闻网”评论称，中国正将创新理念运用到农业发展领域，特别是提升农产品贸易的数字化水平，保障农产品贸易高质量发展。中国发达的电子商务为农民销售农产品开拓了广阔的数字平台，帮助乡村脱贫致富。

（本报北京、罗马、曼谷、约翰内斯堡1月29日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月30日 03 版）

(责编：牛镛)