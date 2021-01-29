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省级储备肉投放今起启动 南京共设42个点

2021年01月29日17:28 | 来源：人民网江苏频道
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原标题：省级储备肉投放今起启动 南京共设42个点

昨天，记者从省市发改部门获悉，春节临近，受消费需求增加叠加新冠疫情等因素影响，猪肉价格普遍上涨。为稳定消费预期，满足“就地过年”市民消费需求，我省将于1月29日起启动省级储备肉投放，南京共设42个点，投放价格略低于市场价,投放时间至2月9日止，连续投放12天。南京网点包括江北直销中心、京西肉庄、龙菜肉庄、镇江路肉庄、后宰门肉庄、进香河肉庄、内桥肉庄、月香肉庄、广东路肉庄、六合肉庄、金宝肉庄、河定桥肉庄、浦口肉庄、溧水双塘肉庄、东善桥肉庄、工人新村肉庄、农展馆肉庄、尚书巷肉庄、南湖肉庄、白鹭东街肉庄、海峡城肉庄，以及部分苏果超市苏食专柜、鼓楼金润发和浦口大润发苏食专柜等。

据了解，鉴于当前新冠疫情防控形势，此次省级储备投放冷鲜肉，确保人民群众放心消费。投放期间，有关部门将加强投放工作监管，投放网点挂牌公示投放品种、价格、肉品来源、检疫证明或分销合格证明、监督电话等，实行公开、透明投放，确保投放工作有序开展。

支持企业春节期间留工稳岗促生产，我市发改系统认真贯彻执行省市相关规定和政策，鼓励企业合理安排假期生产、引导员工“就地过年”。据介绍，我市发改系统将配合各板块，以及建设、商务等部门，支持建筑业企业做好春节期间连续施工安排，支持服务业企业在落实疫情防控要求下提供常态化服务。在保证工程质量安全前提下，对2月1日至2月26日期间正常施工的项目，对施工单位、监理单位给予一定的建筑市场信用激励。

市商务、发改系统还将鼓励支持农副产品批发市场、农贸市场春节期间持续营业，加强产销对接；超市、便利店增加生鲜、速冻食品等调拨和配送频率，切实做好市场保供稳价工作。鼓励餐饮企业为春节期间生产经营的企业提供团餐预订、定制服务。（融媒体记者 王健 通讯员 王林）

(责编：艾雯、杨牧)

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