新华社北京1月29日电 国务委员兼外长王毅29日同法国总统外事顾问博纳共同主持第二十一次中法战略对话。

王毅说，双方要继续在两国元首战略指引下，充分用好对话机制，推动中法关系沿着正确轨道向前发展；始终坚持相互尊重主权和领土完整、互不干涉内政原则等政治基础，巩固战略互信，不断增强双边关系的稳定性和可预期性，为充满不确定性的世界注入更多正能量；加强新能源、数字经济等创新合作，实现强强联合、优势互补，开拓更多第三方合作，为两国下阶段合作注入新内涵。

王毅表示，中方支持欧盟坚持战略自主，这符合欧盟国家共同和长远利益。双方应继续高举多边主义旗帜，推动形成更多国际共识，同时警惕以多边主义之名，在国际上搞“小集团”“小圈子”，搞“伪多边主义”。中方愿同包括法方在内的欧洲国家一道，筹划好中欧高层交往和重要政治议程，推动中欧关系不断向前发展。

博纳表示，法方坚定支持多边主义，希望继续同中方就疫苗合作、气候变化和生物多样性等重大全球和地区问题加强沟通协调。法方支持欧中开展高水平合作，愿继续同中方一道共同推进欧中全面战略伙伴关系发展。

双方一致表示，中欧如期完成投资协定谈判释放了重大利好，愿加快推进批约等后续工作。

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