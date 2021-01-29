新华社华盛顿1月28日电 题：疫情致美国经济陷入74年来最严重衰退

新华社记者 高攀 许缘 熊茂伶

美国商务部28日公布的首次预估数据显示，受新冠疫情冲击，2020年美国实际国内生产总值（GDP）萎缩3.5%，创1946年以来最大年度跌幅。这也是美国经济自2008年国际金融危机以来首次出现全年萎缩，凸显疫情对经济破坏程度之深。

从全年GDP分项数据来看，传统上作为美国经济增长主引擎的个人消费支出全年下滑3.9%，为1932年以来最差表现；企业投资和出口也遭受冲击，全年固定资产投资下降1.8%，出口下降13%。主要受针对疫情出台的财政纾困措施影响，全年联邦政府开支增加4.4%。

从季度GDP来看，疫情暴发之初，去年第一季度美国经济按年率计算萎缩5%。随着美国各州从去年3月中旬开始陆续颁布“居家令”和保持社交距离等限制措施，去年第二季度美国经济创纪录萎缩31.4%。随着各州从5月、6月陆续开始重启经济、复工复产，加上联邦政府财政纾困的支持，美国经济在去年第三季度大幅反弹33.4%。但随着去年11月美国新冠确诊病例数激增，加之缺乏财政援助，去年第四季度美国经济增速放缓至4%。

由此看来，能否抑制疫情蔓延仍然是决定美国经济走势的关键因素。富国银行证券首席经济学家杰伊·布赖森表示，由于去年11月、12月疫情反弹，美国一些州重新出台封锁限制措施，许多民众自愿保持社交距离，个人消费支出遭到拖累，美国经济在去年底已失去增长动能。

美国联邦储备委员会日前结束今年首次货币政策例会后发表声明说，近几个月来，美国经济活动和就业复苏步伐有所放缓，受疫情冲击最为严重的部门尤其低迷。疫情将继续对经济活动、就业和通胀造成压力，并对经济前景构成相当大的风险。

美联储主席鲍威尔表示，美联储将继续保持高度宽松的货币政策立场，直至实现充分就业和物价稳定两大目标，但目前美国经济距离这两大目标仍有“很长的路”要走，可能“需要一段时间”才能取得实质性进展。

美国哈佛大学教授、前白宫经济顾问贾森·弗曼表示，受财政纾困和消费缩减影响，截至2020年底美国家庭积累了约1.6万亿美元储蓄，加上去年底美国国会通过的9000亿美元经济纾困计划，这为2021年美国经济强劲复苏提供了需求支撑，但需求究竟会释放多少仍取决于美国民众多快回归到以前的消费水平。

弗曼指出，美国经济面临的更大不确定性是失业人口能否尽快找到新的就业岗位。据穆迪分析公司首席经济学家马克·赞迪测算，美国在疫情中失去的约500万个就业岗位将永远不会恢复，餐饮等服务业员工需要另谋职业。

为遏制疫情蔓延和推动经济复苏，拜登政府近期提出总额达1.9万亿美元的经济救助计划，但遭到不少共和党国会议员反对，未来民主、共和两党还要就政策细节展开协商。拜登政府官员警告，如果美国国会不尽快采取行动批准新一轮救助计划，美国经济将可能经历一场更加漫长而痛苦的衰退，并留下长期创伤。

鉴于近期美国疫情形势并未明显改善，布赖森预计今年第一季度美国经济增长将与去年第四季度大体持平，未来几个季度经济增长将取决于疫情走势和疫苗接种进展。

美国《华尔街日报》本月初进行的调查显示，经济学家预计，在额外经济纾困措施和疫苗接种的带动下，今年美国经济将增长4.3%。国际货币基金组织日前预测今年美国经济将增长5.1%。这样的预期能否实现仍要看未来几个月美国疫情形势会否好转。

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