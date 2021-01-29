新华社北京1月29日电 综述：全球新冠确诊过亿 多国反思抗疫得失

新华社记者

世界卫生组织新冠疫情数据系统28日显示，全球正式报告的新冠确诊病例累计总数已超过1亿。在这个节点上，不少国家反思了近一年来的抗疫得失，专家和政府呼吁从中汲取经验教训，并加强全球交流合作以最终战胜疫情。

美国是全球新冠累计确诊和死亡病例数最多的国家。美国《纽约时报》近期刊文指出，政治上的两极分化、对科学的抗拒损害了美国控制疫情的能力。在美国各级政府中，科学被“边缘化”。自新冠疫情暴发以来，已有超过100名地方政府卫生官员被解职或辞职。

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇日前指出，分裂和政治化是美国抗击新冠疫情的主要教训。在美国联邦体制下，各州应对疫情的方式有所不同，联邦政府理应协调各州采取行动。但在过去一年的大部分时间里，联邦政府并没有这样做，各州各自为战，给病毒以可乘之机。

美国《新英格兰医学杂志》此前刊文说，新冠疫情给全球带来危机，也给领导力带来巨大考验，但当时的美国领导人没有经受住考验。最先应对疫情暴发的中国选择采取严格的隔离措施，这些有效措施在疫情暴发初期就基本控制住了病毒传播。新加坡、韩国等与中国交流更多的国家也很早就开始大量检测新冠病毒，追踪并隔离感染者的密切接触者，这些国家的疫情暴发规模都相对较小。

英国26日成为首个新冠死亡人数超过10万的欧洲国家。英国首相约翰逊26日在疫情发布会上说，缅怀不幸去世者的最好方式就是共同努力战胜这一病毒，英国正全力推动新冠疫苗接种项目。

英国罗莎琳德·富兰克林研究所所长吉姆·奈史密斯说，新冠死亡人数超10万的事实提醒英国要从中汲取教训；政府当前采取的“禁足”措施确实打破了正常生活规律，但如果不采取“禁足”措施，英国医院会人满为患，新冠死亡率会更高；开展新冠疫苗接种有望改变英国疫情现状。

病毒变异是当前全球关注的一大挑战和风险。去年12月以来，英国、南非、巴西等多国报告发现了不同“版本”的变异新冠病毒，英国在应对疫情上正加强国际合作。英国卫生部26日表示，英国将为其他国家提供基因测序等方面的协助，以帮助分析并确认新的变异新冠病毒。

塞尔维亚国际政治经济研究所“一带一路”地区研究中心主任伊沃娜·拉杰瓦茨认为，民众对待政府防疫措施的态度也是抗疫效果优劣的关键因素。

埃及卫生部抗击新冠疫情科学委员会负责人胡萨姆·胡斯尼日前在电视直播节目中表示，全球新冠确诊病例已过亿，接种疫苗是尽快结束疫情的希望所在，公平、合理分配疫苗更是十分关键。埃及于25日起为医护人员接种中国国药集团新冠疫苗。胡斯尼说：“无论从短期效果还是长期预测来看，中国疫苗都是安全有效的。”

回顾日本抗击新冠疫情的经验教训，日本政府新冠专家小组成员冈部信彦认为，相较一些欧美国家，日本的疫情应对从结果上看要好得多，这离不开民众的极大配合与忍耐。虽然日本通常的危机管理应对还不错，但应对大规模的疫情却有些迟缓，需要反省。他还表示，日中两国在疫情应对、疫苗研发等方面的交流与合作非常重要，两国民众将因此受益。

韩国流行病学学会会长金东贤日前表示，这次新冠疫情暴露了国家和社会内部在面临传染病或重大公共卫生危机时受影响最大、最为脆弱的群体，比如疗养院中的老人等群体。金东贤认为，流行病学调查是韩国疫情防控相对成功的原因之一。一旦出现确诊病例，防疫部门通过流行病学调查迅速发现密切接触者并采取隔离措施，从而阻断传播链。

韩国总统文在寅27日在世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上说，战胜新冠疫情的最有力武器应是国际社会的团结与合作，然而在新冠疫情面前，某些国家却只顾“自扫门前雪”。

世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安日前在回答新华社记者提问时表示，全球新冠病例数累计过亿是“一个严峻和令人震惊的节点”，但许多国家遏制疫情的成功经验证明，只要采取有效措施，新冠病毒可以被控制。

新冠疫苗研发和接种方面的进展也给人们带来希望。世卫组织总干事谭德塞说：“这种新病毒出现后不到一年，（人们）就研发和批准了安全和有效的疫苗，这是一个令人震撼的科学成就。”（执笔记者：胡丹丹；参与记者：刘曲、谭晶晶、张家伟、华义、陆睿、吴丹妮、李碧念、石中玉）

(责编：崔越、杨牧)