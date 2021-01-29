人民网开罗1月29日电 （记者景玥、周輖）1月28日，中国驻埃及使馆举行“春节包”发放仪式，中国驻埃及大使廖力强向旅埃侨胞和留学生发放“春节包”，旅埃侨团代表、留学生代表及孔院教师代表等出席仪式。

廖力强在致辞中说，2020年是极其不平凡的一年，海内外同胞英勇抗疫，在各自岗位上坚守，生动诠释了中华民族风雨同舟、众志成城、万众一心、敢于战胜一切困难的民族精神。旅埃侨胞和留学生、汉语教师们在2020年抗疫“上半场”积极向国内捐赠防疫物资，“下半场”在当地互帮互助，团结抗疫，坚持线上教学，坚持复工复产，每个人都很了不起！

廖力强表示，2021年，我们伟大的党将迎来百年华诞，伟大的祖国将开启全面建设社会主义现代化国家新征程，伟大的事业离不开海内外同胞的共同努力。疫情仍很严重，家国平安，人人有责，我们倡议海外同胞坚持抗疫、就地过年，祖国就在你们心间，亲人就在你们身边！驻埃及使馆全体外交人员将继续24小时陪伴你们、响应你们、关心你们，与你们一同战斗在抗疫第一线。

在仪式现场，廖力强还与在艾因夏姆斯大学攻读博士学位的留学生蔡钟倩的国内家人视频连线，致以新春祝福并表示，遥远的距离阻断不了亲情和祖国的关爱，使馆将一如既往照顾好海外学子们，请国内家人们放心。

埃及中国华人华侨联合会会长陈建南在发言中表示，旅埃侨胞坚持响应国家“非必要、非紧急，不旅行”的号召，虽与祖国家人远隔万水千山，但党和政府、使馆深知我们的处境，特别对困难侨胞、留学生和滞留人员给予关怀和照顾，小小“春节包”饱含党和政府对海外同胞的新春祝福和健康叮嘱。旅埃侨团借此平台再次呼吁广大同胞，以良好心态和精神面貌，坚持科学防疫，平安快乐过年。

据介绍，中国驻埃及使馆发放的“春节包”包含口罩、消毒液、防疫药品及一封使馆慰问信。

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