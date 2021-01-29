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中国驻泰国大使馆向在泰同胞发放“春节包”

2021年01月29日21:15 | 来源：人民网-国际频道
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中国驻泰国大使馆向在泰同胞发放“春节包”。图片来源：中国驻泰国大使馆官网
中国驻泰国大使馆向在泰同胞发放“春节包”。图片来源：中国驻泰国大使馆官网

人民网曼谷1月29日电 （记者孙广勇）中国政府时刻牵挂着广大海外中国公民的健康与平安。为了帮助在泰同胞切实做好疫情防护，度过一个平安祥和的新春佳节，中国驻泰国大使馆于1月下旬向确有需要的在泰同胞发放了“春节包”，惠及中国公民近万人。

此次发放的“春节包”包含口罩、消毒湿巾等防疫物品，另外还有使馆精心设计制作的慰问卡和包装袋，为广大同胞送去防疫提醒和新春祝福。

考虑到当前泰国疫情形势仍较为严峻，为减少聚集，降低疫情风险，并方便同胞领取，使馆采取网上登记、邮寄到家的方式向同胞发放，费用全部由使馆承担，让同胞们足不出户就能安全便捷领到“春节包”。此外，使馆还通过学联、泰国中国企业总商会等渠道向确有需要的留学生和企业人员发放了“春节包”。

一些同胞们收到“春节包”后通过发布视频、图片、分享朋友圈等方式表达喜悦之情。他们表示，“春节包”装满了祖国的关怀和祝福，让海外同胞倍感温暖与自豪。

(责编：崔越、刘慧)

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