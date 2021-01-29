新华社华盛顿1月28日电（记者熊茂伶 高攀）国际货币基金组织（IMF）28日发布《财政监测报告》的更新内容，呼吁各国政府采取果断行动、加强多边合作，以确保迅速而广泛地推广新冠疫苗，保护最需要支持的家庭和企业，并促进可持续、包容性复苏。

报告指出，为应对新冠危机，各国政府采取了有力的财政措施，总规模已达14万亿美元。截至2020年年底，全球公共债务占经济总量的比重预计达到近100%的创纪录水平。

IMF财政事务部主任维托尔·加斯帕尔接受新华社记者采访时说，尽管决策制定者应当妥善管理公共财政风险、关注公共债务可持续性，但当前首要目标是击败新冠疫情，继续实施有效的财政支持相当有必要。在以低成本生产并向所有国家广泛分发疫苗、提供治疗方案的领域，全球合作至关重要。

加斯帕尔说，将更多资金用于疫苗接种可能是当前世界经济中最有效益的投资。全球疫情越快结束，经济就能越快恢复正常，而人们需要的政府财政支持也会相应减少。目前低收入国家的疫苗接种进程滞后，尤其需要支持。

《财政监测报告》建议，考虑到日益紧张的预算限制，各国应将扶持重点放在受疫情冲击最严重、最脆弱的群体上，以及危机后可能继续生存下去的或对经济具有系统重要性的企业。

报告还敦促政策制定者在提供更多短期支持以确保经济复苏和在长期内将债务维持在可控水平之间取得平衡。另外，疫情之后，财政政策应该推动经济朝着绿色经济、数字经济、包容性经济的方向转变。

IMF通常在与世界银行共同举办的春季会议和秋季年会期间发布上、下半年的《财政监测报告》，并在当年年中和次年年初对报告进行更新。

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