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葡萄牙延长国家紧急状态 防控措施再升级

2021年01月29日18:59 | 来源：新华社
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　　新华社里斯本1月28日电（记者赵丹亮）鉴于新冠疫情持续恶化，葡萄牙议会28日通过法案，批准将国家紧急状态延长15天至2月14日。政府部长理事会当日决定，自1月31日零时起，葡萄牙将进一步收紧防控措施。

　　葡萄牙总统德索萨当日发表全国电视讲话说，葡萄牙正经历疫情暴发以来最困难时期，每天新增确诊病例数和死亡病例数不断创新高，医疗系统正经历严峻考验。政府必须果断采取措施以控制疫情，民众要做好长期抗疫准备，自觉遵守抗疫规定。

　　总理科斯塔当日对媒体表示，疫情恶化的主要原因包括去年圣诞节期间放松管制、变异病毒传入葡萄牙等。他预计未来几周葡萄牙将迎来“至暗时刻”。

　　当日公布的防控新措施包括禁止公民出境、加强边境管控、停止一切现场教学活动、恢复网上授课、允许雇用外国医护人员、鼓励本国退休医护人员返岗等。

　　葡萄牙去年3月19日实施了史上首次国家紧急状态，经过两次延期后于5月初结束。随着秋冬季第二波疫情到来，葡萄牙从去年11月9日起再次进入国家紧急状态，并且时间一再延长。

　　葡萄牙卫生部28日报告新增新冠确诊病例16432例，累计确诊685383例，新增死亡病例303例，累计死亡11608例，单日新增病例数和死亡病例数均创疫情暴发以来新高。

(责编：崔越、杨牧)

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