新华社东京1月29日电（记者刘春燕）日本总务省29日公布的调查结果显示，2020年日本平均完全失业率比前一年上升0.4个百分点至2.8%。这是日本失业率11年来首次上升，表明受新冠疫情影响日本就业环境恶化。

数据显示，2020年，日本平均完全失业人数为191万，比上年增加29万；平均就业人数为6776万，比上年减少48万。

日本厚生劳动省当天发布的调查报告说，2020年显示劳动力市场需求人数与求职人数之比的有效求人倍率比上年大幅下降0.42点，至1.18倍。这是1975年石油危机以来的最大降幅。

数据还显示，2020年12月，日本经季节调整后的完全失业率与前一个月持平，为2.9%；当月有效求人倍率也维持11月水平，为1.06倍。

专家表示，与失业人数剧增的美国等国家相比，日本失业率看起来变动不显著，这一方面是由于日本劳动力市场长期供不应求，另一方面与日本企业大量使用非正式员工等因素相关。疫情期间，日本企业大多采取停聘非正式员工或让员工“休业”的方式规避裁员。

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