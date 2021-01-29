新华社日内瓦1月29日电 题：秉持多边主义是全球实现包容性复苏良方

新华社记者凌馨

2020年，新冠疫情让全球陷入二战以来最严重的经济衰退。在本月25日至29日举行的世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上，多国政要和国际组织负责人强调，当前世界经济复苏势头未稳，复苏前景不定，各方须坚定秉持多边主义，才有望在后疫情时代在全球范围内实现更具包容性和可持续性的复苏目标。

复苏前景未明

过去一年，为应对疫情带来的经济困境，全球多个国家和地区财政政策和货币政策双管齐下，实施了大规模的经济救助措施。但国际货币基金组织（IMF）近日警告，全球经济复苏前景依然存在“超乎寻常的”不确定性；变异新冠病毒蔓延、疫苗普及放缓和支持政策过早退出可能导致全球经济增长低于预期。

在对话会上，欧洲央行行长拉加德表示，2021年欧元区有望复苏，但考虑到病毒变异可能触发更严格的防控措施等因素，复苏前半程仍将伴随高度不确定性。从目前的经济数据判断，欧元区经济复苏进程将有所延迟。

日本央行行长黑田东彦说，疫情对日本经济造成很大影响。2020年二季度日本经济严重缩水，尽管三季度经济显现复苏迹象，但近日日本部分地区因为疫情再次进入紧急状态，经济复苏遇阻。针对目前形势，日本财政和货币政策最主要的目标是应对民众失业和企业破产风险。

新加坡国务咨政兼社会政策统筹部长尚达曼说，无论是国家内部还是全球范围的经济复苏轨迹都将与疫情发展息息相关，目前最大的不确定性是何时能通过疫苗实现国际范围的群体免疫。“尽管隧道尽头曙光初现，但走出隧道还需要很长时间，复苏之路不会平坦。”

包容性复苏是目标

短期来看，疫情是经济平稳复苏的最直接挑战。但长期来看，后疫情时代让世界经济恢复到更可持续、更加包容的“新常态”正在成为共识。联合国秘书长古特雷斯发表视频讲话说，从疫情中恢复必须具有包容性，同时，世界还需要打开可再生能源的“绿色开关”。

包容意味着“不让任何一个人掉队”。南非总统拉马福萨说，公平公正获取疫苗的问题如果不能得到解决，势必危及所有国家的复苏。要想结束世界范围的疫情大流行，需要扩大疫苗推广方面的合作，以确保所有国家在疫苗获取方面不掉队。

“绿色”复苏是包容性发展的题中之意。中国生态环境部部长黄润秋说，中国将应对气候变化短期目标与长期愿景相结合，把做好碳达峰、碳中和工作作为推动高质量发展的重要抓手。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，全球一半以上的国内生产总值都依赖于运转良好的生物多样性和生态系统。

多边主义是良方

“世界上的问题错综复杂，解决问题的出路是维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体。”中国国家主席习近平25日在对话会特别致辞中强调。在此后几天的会议中，多位与会者呼吁，只有借助多边平台、运用多边方案，才能实现包容性复苏。

德国总理默克尔在视频讲话中说，“这是一个多边主义的时代”，在制定德国乃至欧盟国家复苏政策时，与发展中国家的合作不应减少而应增多。她强调，在贸易领域，世界贸易组织处在核心位置，《区域全面经济伙伴关系协定》的签署也是“引人注目的”成果。

韩国总统文在寅说，为实现包容性复苏，全世界必须加强“团结和合作”。韩国将积极参与世界卫生组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划”，通过国际合作保障发展中国家获得疫苗的权益；同时韩国期待与其他二十国集团成员一起践行多边合作，确保全球贸易和投资环境开放和稳定，共同推动可持续和包容的全球复苏。

世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布强调：“必须建立一个考虑到21世纪需要的多边体系。”他说，需要采取多边办法，还需要多个利益攸关方共同参与。不仅需要政治家参与，还需要企业界支持，尤其需要年青一代的声音。

(责编：崔越、杨牧)