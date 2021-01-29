乌兰巴托中国文化中心“欢乐春节2021”活动网络图片

人民网乌兰巴托1月29日电 （记者霍文）由辽宁省文化和旅游厅、乌兰巴托中国文化中心共同推出的“欢乐春节、美丽辽宁”系列线上文旅推介活动25日开幕。乌兰巴托中国文化中心利用官网、微信平台以及社交媒体平台持续推出“发现辽宁之美”——辽宁省文化、旅游精品图片展、“唐宋八大家”主题文物展；辽宁省国家非物质文化遗产、辽宁省六大世界文化遗产、辽宁满族文化精品；辽宁芭蕾舞团芭蕾舞演出；“草原与大海遇见”旅游推介等系列活动。

据悉，此次文旅线上推介活动通过网络平台向蒙古国民众介绍全国六大无污染地区之一的辽宁省绿江村，全球八条鸟类迁徙线之一东港观鸟园鸭绿江口湿地，素有“塞外江南”之美誉的丹东河口景区，明长城东段起点虎山长城，以枫叶著称的关门山风景区，中国皇宫建筑沈阳故宫博物院，以及满族特有菜种—满族八大碗等。

中国驻蒙古国大使馆文化参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任陈霜表示，“欢乐春节”活动陆续在全球启动。在蒙古国新冠肺炎疫情防控形势依然严峻的情况下，“欢乐春节2021”系列文旅线上推介活动在蒙古国拉开帷幕，第一期播出美丽辽宁全球宣传片，一经播出点击率超过2000次。这是在疫情下传播中国“年”文化的一种新尝试，对于疫情期间保持中蒙两国人文交流活动常态化具有重要意义。相信此次活动将进一步加深蒙古国人民对中国和中国传统文化的了解，进一步促进中蒙两国民心通。

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