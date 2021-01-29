人民网联合国1月28日电 （记者李晓宏）联合国秘书长古特雷斯28日在联大会议上提出2021年的工作重点，强调当务之急是疫苗的全球合理分配，此外还包括推进可持续复苏、采取气候行动、抗击新纳粹主义和种族主义等要务。他呼吁，193个成员国立即行动起来，同心协力，让世界步入正轨，让2021年成为转机之年。

古特雷斯表示，新冠病毒已夺去了全球超200万人的生命和近5亿个工作岗位，在继续抗击疫情的同时，全球必须实现“重启”。他指出，确保各国能够公平获得新近研发出来的新冠疫苗，是抗击疫情、实现转变的第一步。但是，国际社会并未实现这一目标。“疫苗在迅速送达少数几个国家，而最贫困的国家则无一针一剂。科学在取得成功，但团结正在失败。”

“在以有无疫苗划分的世界，赢家只有一个：那就是病毒本身。”古特雷斯强调，新冠疫苗是“我们面临的第一个重大道德考验”，他呼吁各国继续支持由世卫组织牵头的“新冠疫苗获取机制”，团结一致，让疫苗成为人人都可获得且负担得起的全球公共产品。

古特雷斯还指出，在新冠疫情的打击之下，发展中国家的汇款、旅游收入和初级商品收入已经枯竭，急需债务减免和资金支持。各国必须立即开始包容各方地可持续复苏，必须在医疗、社会保障、就业和教育领域进行投资。他强调，“复苏还必须可持续，拥抱可再生能源，建设绿色而有抗灾能力的基础设施。否则，我们就会在未来几十年深陷有害做法。”

“2021年，也是气候和生物多样性的关键一年。”古特雷斯表示，“与自然和平相处”将是全球的首要任务之一。他呼吁“每个城市、公司和金融机构都有具体的路线图，并有到2050年实现碳中和过程中需要达到的明确里程碑。航运、航空、工业和农业等主要部门也必须这样做。”

古特雷斯敦促各国在未来20年内逐步淘汰煤炭发电，并停止为化石燃料提供补贴。联合国将继续在气候行动领域为发展中国家，尤其是正因为气候变化而面临生存威胁的小岛屿发展中国家提供支持。

古特雷斯表示，新冠疫情加剧了极端贫困和饥饿，不平等和不公正现象也随之愈演愈烈。新纳粹主义、白人至上主义日益猖獗。他强调，联合国始终致力于促进包容和容忍，决不会偏离与新纳粹主义和种族主义作斗争的使命。

(责编：张信凤、常红)