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2020年印尼对中国出口增加10.1%   

2021年01月29日09:08 | 来源：人民网-国际频道
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人民网雅加达1月28日电 （记者张杰）根据中国海关公布的数据显示，2020年印尼对华贸易总值达到785亿美元。根据计算出的贸易总额，2020年印尼对中国的出口总值为374亿美元，比2019年增长了10.10％。与此同时，印尼在2020年从中国的进口总值约为410亿美元，与2019 年同期相比下降了10.13％。

印尼驻华大使周浩黎27日发表官方声明表示，印尼2020年出口额大幅提升，目前在东盟成员国中出口总量排名第四。与此同时，印尼对中国的贸易逆差也下降到68.96%，贸易赤字从2019年的117亿美元下降至2020年的36亿美元。此外，中国2020年再次成为印尼外国投资最多的国家之一，排名第三位，投资额为35亿美元，与2019年的29亿美元相比有所增加。

据悉，2020年，印尼一些优质和有潜力的产品的出口量显著增加，分别是钢铁增长134.3％；燕窝增长88.05％；纸和纸制品增长133.25％；咖啡、茶、马黛和香料增长175.34％；鞋类增长19.75％；香精油、香料制剂、化妆品增长15.62％；陶瓷产品增长53.08％；锡及其衍生产品增长544.07％；铝及其衍生产品增长2031.53％。

(责编：张信凤、常红)

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