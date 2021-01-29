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马耳他总统：愿同中方加强双边高层交往与合作

2021年01月29日08:46 | 来源：新华社
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新华社瓦莱塔1月28日电 马耳他总统维拉28日表示，感谢中方提供抗疫支持，愿同中方加强双边高层交往与合作。

维拉当天接受中国新任驻马耳他大使于敦海递交国书，并请其转达对习近平主席的亲切问候和良好祝愿。维拉积极评价两国关系，表示愿同中方加强双边高层交往与合作，在国际舞台密切配合，为巩固和发展马中友好和人民间的友谊做出不懈努力。

于敦海向维拉总统转达了习近平主席的诚挚问候。他说，中马两国建交以来，双方始终平等相待、患难与共，树立了不同幅员人口、文化传统、社会制度国家和谐共处的典范。近年来，两国政治互信不断巩固，互利合作成果丰硕，人文交流日益密切。2018年，两国政府签署共建“一带一路”合作谅解备忘录，为新时代拓展两国各领域合作勾画了蓝图。新冠疫情暴发以来，中马携手抗疫，展示了守望相助、共克时艰的坚定信心。

于敦海表示，明年1月将迎来中马建交50周年，中方愿以此为契机，与马方共同努力，加强对话、沟通与合作，在国际地区事务中继续坚定相互支持，共同维护多边主义，推动两国关系不断迈上新台阶。

(责编：艾雯、燕勐)

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