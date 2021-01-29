人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

瑞典宣布禁止人工繁殖水貂至年底

2021年01月29日08:45 | 来源：新华社
小字号

新华社斯德哥尔摩1月28日电（记者付一鸣）由于担心新的病毒变异可能会加剧新冠疫情危机，瑞典27日宣布，禁止人工繁殖水貂至今年年底。

瑞典国家兽医研究所总干事安·林德贝里27日在新闻发布会上说，水貂在个体密集的环境中养殖，这为病毒繁殖与广泛传播提供了理想条件，给动物与公共安全带来风险。

瑞典国家农业局局长克里斯蒂娜·努丁在当天的新闻发布会上说：“我们逐步提高对水貂养殖场生物安全方面的要求并决定采取更多限制措施，一方面是为了防止更多养殖场受到感染，另一方面是为了防止病毒再传播给人。”

瑞典政府宣布已委托国家兽医研究所和农业局对瑞典的畜牧业进行检查以降低动物感染新冠病毒的风险，并提出进一步措施以最大程度减少人畜传播的风险。

瑞典于去年10月下旬首次发现感染了新冠病毒的水貂。但与丹麦不同，该国的水貂养殖场中没有检测到变异的新冠病毒。丹麦政府去年11月初宣布，鉴于该国已出现多起水貂将变异的新冠病毒传播给人的案例，政府决定扑杀该国饲养的约1700万只水貂。

瑞典公共卫生局的最新数据显示，截至27日，瑞典累计新冠确诊病例560472例，累计死亡11425例。

(责编：艾雯、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部