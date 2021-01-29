新华社斯德哥尔摩1月28日电（记者付一鸣）由于担心新的病毒变异可能会加剧新冠疫情危机，瑞典27日宣布，禁止人工繁殖水貂至今年年底。

瑞典国家兽医研究所总干事安·林德贝里27日在新闻发布会上说，水貂在个体密集的环境中养殖，这为病毒繁殖与广泛传播提供了理想条件，给动物与公共安全带来风险。

瑞典国家农业局局长克里斯蒂娜·努丁在当天的新闻发布会上说：“我们逐步提高对水貂养殖场生物安全方面的要求并决定采取更多限制措施，一方面是为了防止更多养殖场受到感染，另一方面是为了防止病毒再传播给人。”

瑞典政府宣布已委托国家兽医研究所和农业局对瑞典的畜牧业进行检查以降低动物感染新冠病毒的风险，并提出进一步措施以最大程度减少人畜传播的风险。

瑞典于去年10月下旬首次发现感染了新冠病毒的水貂。但与丹麦不同，该国的水貂养殖场中没有检测到变异的新冠病毒。丹麦政府去年11月初宣布，鉴于该国已出现多起水貂将变异的新冠病毒传播给人的案例，政府决定扑杀该国饲养的约1700万只水貂。

瑞典公共卫生局的最新数据显示，截至27日，瑞典累计新冠确诊病例560472例，累计死亡11425例。

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