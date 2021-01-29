新华社华盛顿1月28日电（记者谭晶晶）美国约翰斯·霍普金斯大学发布的疫情统计数据显示，截至27日，美国1月新增新冠死亡病例近8万例，刷新疫情暴发以来单月新增死亡病例数最高纪录。

美国福克斯新闻援引约翰斯·霍普金斯大学统计数据报道说，截至27日，美国1月新增新冠死亡病例79261例，超过去年12月创下的新增死亡病例77400例的最高纪录。

美国疾病控制和预防中心27日公布的疫情数据显示，26日全美报告新增新冠确诊病例148733例，新增死亡病例3692例。美国《大西洋月刊》发起的追踪全美疫情项目数据显示，截至27日，全美新冠住院患者超过10.7万人。近期，美国主要疫情指标有缓和趋势，但仍处于高位。

25日，明尼苏达州确认发现美国首例感染巴西报告的变异新冠病毒的病例，感染者近期有赴巴西旅行史。该州卫生部门说，这种变异新冠病毒可能具有更强的传播性，但尚不清楚是否会导致更严重的疾病。美疾控中心数据显示，目前全美已有315例感染英国报告的变异新冠病毒的病例。

为遏制病毒传播、降低病亡率，美国各州正加紧推进疫苗接种。美疾控中心网站数据显示，截至27日，全美已接种2465.2万剂疫苗。

美国总统拜登26日表示，未来数周将把向各州分发的疫苗数量提高16%，并将增购美国莫德纳公司新冠疫苗以及美国辉瑞制药有限公司与德国生物新技术公司联合研发的新冠疫苗各1亿剂，以实现在今年夏末或秋初让3亿美国人接种疫苗。

约翰斯·霍普金斯大学发布的统计数据显示，截至美国东部时间27日晚，美国累计确诊病例近2560万例，累计死亡病例超过42.9万例。

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