人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

美国1月新冠死亡病例数创疫情以来单月新高

2021年01月29日08:44 | 来源：新华社
小字号

新华社华盛顿1月28日电（记者谭晶晶）美国约翰斯·霍普金斯大学发布的疫情统计数据显示，截至27日，美国1月新增新冠死亡病例近8万例，刷新疫情暴发以来单月新增死亡病例数最高纪录。

美国福克斯新闻援引约翰斯·霍普金斯大学统计数据报道说，截至27日，美国1月新增新冠死亡病例79261例，超过去年12月创下的新增死亡病例77400例的最高纪录。

美国疾病控制和预防中心27日公布的疫情数据显示，26日全美报告新增新冠确诊病例148733例，新增死亡病例3692例。美国《大西洋月刊》发起的追踪全美疫情项目数据显示，截至27日，全美新冠住院患者超过10.7万人。近期，美国主要疫情指标有缓和趋势，但仍处于高位。

25日，明尼苏达州确认发现美国首例感染巴西报告的变异新冠病毒的病例，感染者近期有赴巴西旅行史。该州卫生部门说，这种变异新冠病毒可能具有更强的传播性，但尚不清楚是否会导致更严重的疾病。美疾控中心数据显示，目前全美已有315例感染英国报告的变异新冠病毒的病例。

为遏制病毒传播、降低病亡率，美国各州正加紧推进疫苗接种。美疾控中心网站数据显示，截至27日，全美已接种2465.2万剂疫苗。

美国总统拜登26日表示，未来数周将把向各州分发的疫苗数量提高16%，并将增购美国莫德纳公司新冠疫苗以及美国辉瑞制药有限公司与德国生物新技术公司联合研发的新冠疫苗各1亿剂，以实现在今年夏末或秋初让3亿美国人接种疫苗。

约翰斯·霍普金斯大学发布的统计数据显示，截至美国东部时间27日晚，美国累计确诊病例近2560万例，累计死亡病例超过42.9万例。

(责编：艾雯、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部