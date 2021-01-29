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中国驻埃及大使馆向旅埃侨胞和留学生发放“春节包”

2021年01月29日08:39 | 来源：新华社
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新华社开罗1月28日电（记者吴丹妮）中国驻埃及大使馆28日向旅埃侨胞和留学生发放装有防疫物资的“春节包”，并向在埃同胞致以春节问候。

“春节包”发放仪式当天在中国驻埃及大使馆举行，中国驻埃大使廖力强等使馆人员参加，旅埃侨团代表、留学生代表和孔子学院教师代表出席。“春节包”内有口罩、消毒液、金花清感颗粒和一封使馆的慰问信。

廖力强在仪式上表示，2020年是极其不平凡的一年，旅埃侨胞和留学生、汉语教师等在2020年抗疫“上半场”积极向国内捐赠防疫物资，“下半场”在当地互帮互助，团结抗疫，坚持线上教学，坚持复工复产，每个人都很了不起。

廖力强说，疫情仍很严重，家国平安，人人有责，倡议海外同胞坚持抗疫、就地过年，使馆全体外交人员将继续陪伴同胞们战斗在抗疫第一线。

发放“春节包”期间，埃及艾因夏姆斯大学在读博士生蔡钟倩在廖力强陪同下现场与家人视频连线，讲述在埃学习、生活近况，感谢祖国与使馆的关怀。廖力强在连线中致以新春祝福并表示，遥远的距离阻断不了亲情和祖国的关爱，使馆将一如既往照顾好海外学子们。

埃及中国华人华侨联合会会长陈建南表示，小小“春节包”饱含党和政府对海外同胞的新春祝福和健康叮嘱。旅埃侨胞坚持响应国家“非必要、非紧急、不旅行”的号召，旅埃侨团呼吁广大同胞坚持科学防疫，平安快乐过年。

(责编：艾雯、燕勐)

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