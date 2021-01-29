新华社圣地亚哥1月28日电（记者张笑然 尹南）首批近200万剂由中国科兴公司生产的新冠疫苗当地时间28日上午运抵智利首都圣地亚哥。智利总统皮涅拉、卫生部长帕里斯和中国驻智利大使馆临时代办周仪前往机场迎接。

皮涅拉在机场举行的新闻发布会上表示，智利天主教大学的临床试验证明，科兴疫苗对于60岁以上人群也安全有效，智利卫生部已决定将该疫苗的应用范围从18岁至59岁人群扩展到全部18岁以上人群。

皮涅拉说，第二批近200万剂科兴疫苗将于本周末运抵智利，智利将于2月启动大规模接种计划。皮涅拉本人和帕里斯计划于2月中旬接种科兴疫苗。

周仪在接受新华社记者采访时表示，相信中国疫苗将为智利抗击新冠疫情做出贡献。他说，中国和智利是真朋友、好伙伴，中方高度重视智方需求，愿继续推进两国疫苗合作，保护人民生命安全和身体健康，推动共建人类卫生健康共同体。

智利公共卫生研究院本月20日宣布，给予中国科兴公司研发的新冠疫苗紧急使用许可。

智利新冠疫情近期出现反弹。智利卫生部28日发布的数据显示，截至27日晚，该国过去24小时新增新冠确诊病例4260例，累计确诊714143例；新增死亡病例134例，累计死亡18174例。

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