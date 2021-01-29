英国威尔士一家承包阿斯利康制药公司新冠疫苗灌封业务的工厂27日收到一个可疑包裹。部分工人短暂疏散，拆弹专家带走包裹。

这家工厂所有方是印度制药企业沃克哈特在威尔士的分公司，位于雷克瑟姆镇。27日上午，工厂收到可疑包裹。警方和皇家后勤部队拆弹组前往处理。

调查期间，警方封锁工厂周边道路。

北威尔士警察局发言人说，经检查，拆弹组确认“可以安全处理”包裹。“包裹内的物品会被带走分析，警方会调查这一事件。”

警方当晚告诉媒体，公共安全隐患解除，但工厂附近道路将继续封锁以便调查。

工厂方面说，调查期间部分员工疏散，生产线暂停。安全风险解除后，工人重返岗位，“这次暂停没有影响我们的生产进度”。

灌封指把疫苗注入药瓶并包装，是疫苗生产最后工序。

英国首相鲍里斯·约翰逊27日敦促阿斯利康按照约定交付新冠疫苗。英国政府向阿斯利康订购了1亿剂疫苗，按约每周应交付200万剂。

因比利时一处疫苗工厂出现生产问题，阿斯利康22日宣布一季度向欧洲联盟的疫苗交付量由原定8000万剂减至3100万剂，引发欧盟强烈不满。欧盟27日要求这家企业向欧盟供应在英国生产的疫苗，以弥补缺口。阿斯利康暂时没有公开回应欧盟这一要求。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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