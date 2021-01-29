越南28日上午通报激增82例本土新冠确诊病例，在首都河内附近的海阳省和广宁省。越南前一天确诊两例本土新冠病例，系时隔近两个月再次出现本土病例。

鉴于新增病例可能关联英国发现的变异病毒，且春节将至，越南政府要求“以最快速度开展防疫工作”。

【强调又快又慎】

越南卫生部27日证实，一名近期在海阳省务工的越南女子抵达日本大阪后确诊感染在英国发现的变异新冠病毒。越方立即在海阳省展开流行病学调查，并采取紧急防疫措施，当晚确诊两例本土新冠病例。

其中一例为34岁女子，在海阳省工厂务工，与那名入境日本的患者有过密切接触。海阳省对这名女子家人所在村庄实施封闭式管理。省预防医学卫生中心为190人做检测，发现72例阳性。

卫生部声明说，鉴于病例涉及在英国发现的变异毒株，追踪密接者要尽可能快，同时要非常谨慎小心。副总理兼国家新冠肺炎疫情防控指导委员会负责人武德儋强调，要确保防疫人员的绝对安全。

另一例确诊病例是31岁男子，广宁省云屯国际机场工作人员，出现发烧、干咳、咽痛等症状，到医院检查后确诊。卫生部声明说，他到过多个公共场所。路透社报道，这名患者负责将抵达越南后确诊新冠的乘客送至隔离场所。

广宁省随即封锁云屯机场，确定密切接触者2000多人，截至28日上午对其中近300人做核酸检测，发现10例阳性。其中一人是那名男子的母亲，其余9人为机场员工。

【提高防控级别】

武德儋说，春节即将到来，需要提高疫情防控措施的级别。他在卫生部声明中说：“为扑灭疫情，我们必须在10天之内彻底划分疫区。”

越南卫生部要求各省各政府部门加强筛查和防控。

越通社报道，受新增本土确诊病例的消息影响，越南股票市场28日上午急剧下跌，红色覆盖了电子屏幕。

这次疫情暴发，正值越南共产党第十三次代表大会在河内召开。总理阮春福28日在会议间歇召开国家疫情防控指导委员会会议，讨论防疫举措。大会预备会议25日举行以来，第一次要求近1600名与会代表戴口罩。

凭借严格的隔离、检测和追踪措施，越南去年4月遏制住第一波疫情，之后连续100天没有本土确诊病例。去年7月，中部旅游城市岘港出现疫情，多个省市接连报告数百例本土病例，但不久后控制住疫情。

截至28日，越南累计确诊新冠病例1600多例，累计死亡病例35例，是疫情防控最好的国家和地区之一，因而经济复苏快于大多数国家。（胡若愚）（新华社专特稿）

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