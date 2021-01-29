巴西亚马孙州首府马瑙斯市最先发现的变异新冠病毒已经传播至其他地区。泛美卫生组织主任卡丽萨·艾蒂安27日说，目前看来，这种被命名为P.1的变异毒株确实传染性更强。

泛美卫生组织是世界卫生组织在美洲地区的办事处。

巴西圣保罗州卫生厅26日确认，州首府圣保罗市发现3例携带P.1变异毒株的确诊病例，都去过亚马孙州。这是巴西境内亚马孙州以外首次检测到这一变异病毒。圣保罗是巴西人口最多的城市，距离马瑙斯直线距离大约2700公里。这一发现证实P.1毒株已经在巴西境内扩散。

美国全国公共广播电台报道，P.1变异毒株去年12月在马瑙斯出现，导致这座人口200万的城市确诊病例大幅反弹，疫情持续恶化。美国有线电视新闻网28日说，1月头三周，当地1333人染疫病亡，而去年疫情最重的5月，当地348人病亡。

埃菲社报道，尽管缺乏科学证据，但多名医疗人员认为马瑙斯疫情恶化与P.1病毒传播快有关。他们推断，P.1病毒传染性更强。

尚不清楚这种变异毒株是否会使病情恶化或增大死亡风险，但它可能导致更多病人住院，医疗系统有崩溃风险。

美国25日发现第一例感染P.1病毒的病例，感染者最近在巴西居住。日本、韩国、意大利、德国、英国等国也已发现感染P.1变异病毒确诊病例。

巴西是全球新冠疫情最严重国家之一，累计确诊病例近900万例，仅次于美国和印度。由于巴西疫情严重且发现变异毒株，多个国家已经限制或禁止往返巴西航班。葡萄牙、哥伦比亚分别宣布，29日起暂停与巴西的航班。（缪培源）【新华社微特稿】

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