■ 邱海峰

作为世界第二大经济体、带动全球经济复苏的重要引擎，中国的一举一动备受世界瞩目。习近平主席在世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上的特别致辞中强调，我们将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，同各国一道，共建持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

中国构建新发展格局，对世界意味着什么，是开放还是封闭，是机遇还是挑战？回答这些问题，需看清一个现实：当今世界，经济全球化潮流不可逆转，任何国家都无法关起门来搞建设，谋求“脱钩”或是搞封闭排他的“小圈子”终究是没有出路的。中国构建新发展格局绝不是闭关内顾，而是要从供给和需求两端同时发力，全面畅通生产、分配、流通、消费各环节，在提高经济韧性和竞争力的同时，建设更高水平的开放型经济新体制。这将为各国共享中国经济高质量发展成果带来更多机遇。

机遇在于中国超大规模市场。中国人均国内生产总值超1万美元，有14亿人口、4亿多中等收入群体，是全球最具潜力的大市场。构建新发展格局，必将释放内需潜力。这一潜力的释放，不只利于中国经济发展，也利于世界各国——数据显示，未来10年，中国累计商品进口额有望超过22万亿美元。对此，瑞士经济学家菲利普·内尔称赞道，中国不断壮大的中等收入群体以及向消费驱动型转变将有助于全球贸易发展。

机遇在于中国持续扩大开放。从缩减外商投资准入负面清单，到扩容自由贸易试验区，再到建设海南自由贸易港……面对风险挑战，中国对外开放没有止步，脚步更加坚定。中国进一步敞开的大门，吸引了更多外商来华投资。联合国贸易和发展会议1月24日发布的报告显示，2020年，全球外国直接投资（FDI）总额大幅下滑42%，但中国FDI逆势增长4%，超过美国成为全球最大外资流入国。展望未来，中国将推出更多扩大开放政策措施。

机遇在于中国深化对外合作。今日的中国，已同世界经济和国际体系深度融合。“一带一路”便是例证，截至2020年底，中国已与138个国家、31个国际组织签署了超200份共建“一带一路”合作文件，涉及基础设施建设、产业、经贸、科技创新、公共卫生、人文等多个领域；2020年，中欧班列开行量逆势增长50%，运输货物货值达500亿美元，向欧洲国家运送防疫物资939万件、7.6万吨。窥斑见豹，在新发展格局下，中国将继续积极参与国际抗疫合作、推进国际科技交流合作、不断深化南南合作、推动高质量共建“一带一路”，同世界各国实现互利共赢。

一花独放不是春，百花齐放春满园。构建新发展格局的中国，同世界经济的联系将更紧密。中国发展必将更好惠及世界，为促进世界经济稳定复苏注入更为持久、强劲的动力。

（作者为本报评论员）

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