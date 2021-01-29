美方如能在抗疫问题上重拾合作精神，同中方相向而行，不仅有利于增进两国人民健康福祉，也有利于增强全球卫生治理体系韧性，助力世界早日走出疫情阴霾

新冠肺炎疫情是全人类面临的共同挑战，只有团结合作才能战而胜之。拜登总统近日宣布应对疫情的国家战略，签署多项与抗疫相关的行政命令，以调动各方面资源，努力遏制病毒传播。国际社会希望美国疫情防控早日取得积极成效，也期待新一届美国政府加强与各国的团结合作，共同维护全球公共卫生安全。

特朗普政府在疫情问题上的表现令全世界大跌眼镜——在危急时刻攻击并退出世界卫生组织，破坏全球卫生治理体系；大搞“政治化”“污名化”，毫无根据地抹黑攻击他国，企图转嫁自身抗疫不力责任；抢占抗疫物资，并借疫情推进所谓“脱钩”，威胁全球产业链供应链安全……这些错误行径破坏全球团结抗疫大局，招致大量批评。哈佛大学国际关系学教授斯蒂芬·沃尔特曾批评特朗普政府“以自我为中心、漫无目的、毫无头绪”，不仅导致大量无辜生命死亡和数万亿美元的损失，也玷污了美国的国际声誉。

美国正经历疫情暴发以来最黑暗时期，仅去年12月就有约7万名美国人因感染新冠病毒去世。美国《纽约时报》近日报道指出，今年1月以来美国每天平均新冠肺炎死亡病例超过3300例，比“9·11”事件中的死亡人数还要多。美国人口约占世界人口的4%，但累计新冠肺炎确诊病例和死亡病例分别占全世界总数的25%和20%。面对如此重大的公共卫生危机，美国人民希望新一届美国政府能够改变前任政府抗疫不力的局面，并加强同各国的抗疫合作，在这场全人类健康守护战中发挥应有作用。

作为世界前两大经济体，中美合作抗疫符合两国人民利益，也是国际社会的共同期待。回顾中美关系历史，双方合作为应对全球性挑战作出了积极贡献。2008年国际金融危机发生后，中美之间的协调合作被认为是稳定全球市场的关键因素。2014年，埃博拉疫情在西非暴发，中美两国积极发挥大国作用，为尽快控制疫情作出了重要贡献。当前，新冠肺炎疫情给人类生命安全造成巨大挑战，世界希望中美合作为打赢疫情防控全球阻击战注入信心。美国前副国务卿罗伯特·霍马茨认为，新一届美国政府应与中国开展抗疫合作，两国研究人员和科学家在治疗方法、疫苗研发和生产等方面的合作，不仅符合美国的利益，而且可以帮助挽救其他国家人民的生命。

中国始终秉持人类命运共同体理念，致力于推动全球团结抗疫。中国支持中美抗疫合作，为美国提供了大量抗疫物资，并为两国民间携手抗疫提供便利。从去年3月1日到今年1月10日，中方累计通过出口和捐助等渠道向美方提供口罩420多亿只，外科手套9亿多双，防护服约7.8亿套，护目镜约5066万副，呼吸机近1.6万台。中国国内有关省区市、友好团体、民间机构、企业等也向美方捐赠了不少各类医疗物资。对于拜登政府近日撤回退出世卫组织的决定，中方表示欢迎，并重申愿同美国及其他国家加强抗疫合作。中方始终认为，唯有同舟共济、携手合作才能守护全人类健康福祉，只有当世界上所有国家都战胜了疫情，人类才算真正地、彻底地战胜疫情。

“明者因时而变，知者随事而制。”面对全球性挑战，大国更应秉持人类命运与共的情怀，展现应有的智慧和担当。中方愿继续同包括美国在内的各国一道加强抗疫合作，也愿继续为美方抗疫提供力所能及的帮助和支持。美方如能在抗疫问题上重拾合作精神，同中方相向而行，不仅有利于增进两国人民健康福祉，也有利于增强全球卫生治理体系韧性，助力世界早日走出疫情阴霾。

《 人民日报 》（ 2021年01月29日 03 版）

(责编：刘叶婷、燕勐)