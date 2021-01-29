中国始终是多边主义的坚定支持者，世界也日益从中国理念和行动中看到维护和践行多边主义、构建人类命运共同体的重大意义

世界进入动荡变革期，全球性挑战层出不穷，国际社会更加需要维护和践行多边主义。然而，随着单边主义、保护主义和霸凌行径抬头，多边主义面临被曲解与滥用之忧。什么是真正的多边主义？世界需要什么样的多边主义？这是急需厘清的重大问题。

习近平主席在世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上发表特别致辞，准确把握时代脉搏，倡导“让多边主义火炬照亮人类前行之路”——要坚持开放包容，不搞封闭排他；要坚持以国际法则为基础，不搞唯我独尊；要坚持协商合作，不搞冲突对抗；要坚持与时俱进，不搞故步自封。关键时刻，中国主张道出了国际社会的共同心声，为维护和践行多边主义廓清迷雾、指明方向。德国总理默克尔表示，她和中国领导人在支持多边主义方面的想法是一致的。

维护和践行多边主义，必须坚持开放包容。多边主义的要义是国际上的事由大家共同商量着办，世界前途命运由各国共同掌握。要义明确了，对多边主义的认识也就清楚了，维护和践行多边主义的路径和方向才能更清晰。抱持意识形态偏见，在国际上搞“小圈子”“新冷战”，排斥、威胁、恐吓他人，动不动搞脱钩、断供、制裁，这绝不是多边主义。秉持人类命运共同体理念，坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，摆脱意识形态偏见，最大程度增强合作机制、理念、政策的开放性和包容性，共同维护世界和平稳定，这才是真正践行多边主义。

维护和践行多边主义，必须坚持以国际法则为基础。在20世纪前半叶人类两度身历惨不堪言的战祸之后，联合国应运而生，联合国宪章成为公认的国与国关系的基本准则。按照各国共同达成的规则和共识来治理，而不是由一个或几个国家来发号施令，这是国际社会的共同愿望。正是在以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序基础上，依靠多边机构的有效运行，全球治理取得巨大进步。事实证明，按照国际法则办事是保障各国合法权益、避免弱肉强食的有效途径。任何恃强凌弱，妄图靠胳膊粗、拳头大说了算的行径，无论包装得多么冠冕堂皇，都是对国际法则的破坏，都是对多边主义的背弃。

维护和践行多边主义，必须坚持协商合作。“历史和现实一再告诉我们，当今世界，如果走对立对抗的歧路，无论是搞冷战、热战，还是贸易战、科技战，最终将损害各国利益、牺牲人民福祉。”冷战思维、零和博弈的旧理念，以邻为壑、自私自利的狭隘政策，垄断发展优势的片面做法，必须丢进历史的垃圾堆中。要提倡公平公正基础上的竞争，开展你追我赶、共同提高的田径赛，而不是搞相互攻击、你死我活的角斗赛。信任是国际关系中最好的黏合剂，破解信任赤字才能实现协商合作。国家间要坚持互尊互谅，通过战略沟通增进政治互信，要恪守互利共赢的合作观，保障各国平等发展权利，促进共同发展繁荣。

维护和践行多边主义，必须坚持与时俱进。世界正经历百年未有之大变局，既是大发展的时代，也是大变革的时代。防控新冠肺炎疫情、推动世界经济复苏是当务之急，应对气候变化是紧迫任务，落实联合国2030年可持续发展议程是中长期行动目标……世界迫切需要能跟上时代甚至引领时代的理念来指导实践，多边主义也要守正创新、面向未来。既要坚持多边主义的核心价值和基本原则，也要立足世界格局变化，着眼应对全球性挑战需要，在广泛协商、凝聚共识基础上改革和完善全球治理体系。只有这样，多边主义才能真正为推动世界和平发展、增进各国人民福祉服务。

中国始终是多边主义的坚定支持者，世界也日益从中国理念和行动中看到维护和践行多边主义、构建人类命运共同体的重大意义。联合国秘书长古特雷斯说：“中国已成为多边主义的重要支柱，而我们践行多边主义的目的，就是要建立人类命运共同体。”

应当坚信，各国人民携起手来，让多边主义火炬照亮人类前行之路，向着构建人类命运共同体不断迈进，前景一定是光明而广阔的。

《 人民日报 》（ 2021年01月29日 03 版）

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