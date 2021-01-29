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为共同应对挑战注入信心和动力

——习近平主席在世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上特别致辞引发国际社会热烈反响

2021年01月29日08:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　国家主席习近平1月25日晚在北京以视频方式出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会并发表特别致辞。习近平主席指出，人类只有一个地球，人类也只有一个共同的未来。无论是应对眼下的危机，还是共创美好的未来，人类都需要同舟共济、团结合作。接受本报记者采访的国际人士表示，当前，人类发展遭遇多重危机、世界动荡变革加剧。习近平主席在特别致辞中深刻回答了“怎么看”“怎么办”等重大问题，强调维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体，为国际社会共同应对挑战注入信心和动力。

　　开放包容，展现负责任大国担当

　　习近平主席指出，我们要解决好这个时代面临的四大课题。加强宏观经济政策协调，共同推动世界经济强劲、可持续、平衡、包容增长；摒弃意识形态偏见，共同走和平共处、互利共赢之路；克服发达国家和发展中国家发展鸿沟，共同推动各国发展繁荣；携手应对全球性挑战，共同缔造人类美好未来。

　　“没有和平包容的国际社会环境，就没有强劲可持续的经济增长，这是被历史无数次验证的真理。”泰国正大管理学院副校长、泰国暹罗智库主席洪风说，维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体，事关国际社会每一位成员，得到广泛认同。

　　国际劳工组织总干事盖伊·赖德说，想要实现全球复苏，需要更多国际合作，各国应将践行多边主义放在优先位置。中国在全球经济复苏进程中发挥重要引擎作用。中国是2020年唯一实现经济正增长的主要经济体，这是中国迅速成功遏制疫情以及中国经济始终保持活力的结果。

　　“中国坚持开放包容，展现出负责任大国的担当。”波兰前副总理科沃德科说，当今时代，无论是消除贫困、应对气候变化还是抗击疫情，人类社会面临的问题更具全球性，需要各国展开积极有效合作。

　　与时俱进，共享发展机遇和成果

　　习近平主席强调，21世纪的多边主义要守正出新、面向未来，既要坚持多边主义的核心价值和基本原则，也要立足世界格局变化，着眼应对全球性挑战需要，在广泛协商、凝聚共识基础上改革和完善全球治理体系。

　　中国方案符合国际社会对公平正义的普遍追求，有助于在新的历史条件下凝聚多边主义的共识。

　　柬埔寨民间社会组织联盟论坛项目计划部主任谢莫尼勒说，中国积极倡导和践行多边主义，呼吁坚持通过制度和规则来协调规范各国关系，体现了对和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值的尊重和维护。

　　韩国中国经营研究所所长朴胜赞认为，维护和践行多边主义，必须保障发展中国家正当权益，促进权利平等、机会平等、规则平等，让各国人民共享发展机遇和成果。

　　肯尼亚国际关系研究学者阿德希尔·卡文斯认为，“达沃斯议程”对话会的一大初衷，就是动员全球“在2021年尽早共同努力，建设一个更加包容、团结和可持续的未来”。对发展中国家投以更多关注，不仅是共同利益之所在，而且是落实联合国2030年可持续发展议程的应有之义。促进疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，体现了中国政府以实际行动推动构建人类命运共同体。

　　西班牙智库“知华讲堂”副主席维克多·科迪索表示，21世纪的多边主义要守正出新、面向未来，需要各国共同探索。

　　积极行动，携手开创更美好未来

　　坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序，积极参与二十国集团、金砖国家、上合组织等多边机制建设，推动抗疫国际合作，推进高质量共建“一带一路”……中国维护多边主义言出必行、行之有力。联合国秘书长古特雷斯指出，中国是国际合作和多边主义的支柱。

　　中国迄今已向150多个国家和13个国际组织提供抗疫援助，为有需要的国家派出36个医疗专家组，积极支持并参与疫苗国际合作。尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱说，中国向非洲国家提供物资援助、派遣医疗专家组、协助非方赴华采购抗疫物资、加快中非友好医院建设和中非对口医院合作等，同时承诺新冠疫苗研发完成并投入使用后率先惠及非洲国家，这些都让非洲国家深感鼓舞。

　　中国始终支持经济全球化，坚定实施对外开放基本国策。在去年世界经济衰退的大背景下，中国货物贸易进出口总值32.16万亿元，同比增长1.9%；中国实际使用外资近1万亿元，同比增长6.2%；中国对“一带一路”沿线国家进出口达9.37万亿元人民币，增长1%。国际货币基金组织亚太部助理主任、中国事务主管黑尔格·贝格尔表示，中国经济复苏为全球经济带来积极的溢出效应。中国经济增长促使企业进口更多原材料、零部件和消费品，增加进口需求，提振全球贸易。

　　中国加强生态文明建设，加快调整优化产业结构、能源结构，倡导绿色低碳的生产生活方式。中国宣布力争于2030年前二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和。墨西哥国立自治大学国际关系中心研究员伊格纳西奥·马丁内斯表示，中国正成为全球应对气候变化行动的典范。

　　“中国的倡议与行动以尊重人类文明多样性为前提，是人类发展需要的多边主义。”意大利新丝路促进会会长、中国问题专家弗朗切斯科·马林焦说。

　　察势者明，趋势者智。新冠肺炎疫情全球大流行和世界百年未有之大变局相互影响，但和平与发展的时代主题没有变，各国人民和平发展合作共赢的期待更加强烈。高举多边主义火炬，人类必将迎来黎明的曙光，携手开创更加美好的未来。

　　（本报北京、布鲁塞尔、开罗、墨西哥城、首尔、马德里、曼谷、约翰内斯堡、华沙、罗马1月28日电  记者颜欢、张朋辉、黄培昭、刘旭霞、马菲、姜波、赵益普、吕强、于洋、韩硕）


　　《 人民日报 》（ 2021年01月29日 03 版）

(责编：刘叶婷、燕勐)

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