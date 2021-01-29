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用实际行动践行多边主义

——论习近平主席在世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上特别致辞

本报评论员
2021年01月29日08:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　“中国这么做，是在用实际行动践行多边主义，为保护我们的共同家园、实现人类可持续发展作出贡献。”习近平主席在世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上发表题为《让多边主义的火炬照亮人类前行之路》的特别致辞，郑重宣示中国将继续积极参与国际抗疫合作、实施互利共赢的开放战略、促进可持续发展、推进科技创新、推动构建新型国际关系，充分展示了中国维护和践行多边主义的坚定决心和实际行动，深刻彰显了中国为共建持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界作出应有贡献的大国担当。

　　中国一直是多边主义的坚定维护者、支持者和践行者。习近平主席在特别致辞中指出：“多边主义的要义是国际上的事由大家共同商量着办，世界前途命运由各国共同掌握。”“多边机构是践行多边主义的平台，也是维护多边主义的基本框架，其权威性和有效性理应得到维护。要坚持通过制度和规则来协调规范各国关系，反对恃强凌弱，不能谁胳膊粗、拳头大谁说了算，也不能以多边主义之名、行单边主义之实。要坚持原则，规则一旦确定，大家都要有效遵循。‘有选择的多边主义’不应成为我们的选择。”“21世纪的多边主义要守正出新、面向未来，既要坚持多边主义的核心价值和基本原则，也要立足世界格局变化，着眼应对全球性挑战需要，在广泛协商、凝聚共识基础上改革和完善全球治理体系。”一系列重要论断，展现了中国维护和践行多边主义、推动构建人类命运共同体的坚定决心。

　　“人类只有一个地球，人类也只有一个共同的未来。”习近平主席在特别致辞中宣示中国将继续采取五个方面的实际行动，正是着眼携手应对全球性挑战、共同缔造人类美好未来的战略抉择。中国将继续同各国分享疫情防控有益经验，向应对疫情能力薄弱的国家和地区提供力所能及的帮助，促进疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，助力世界早日彻底战胜疫情；始终支持经济全球化，坚定实施对外开放基本国策，将继续促进贸易和投资自由化便利化，维护全球产业链供应链顺畅稳定，推进高质量共建“一带一路”，着力推动规则、规制、管理、标准等制度型开放，发挥超大市场优势和内需潜力，为世界经济复苏和增长注入更多动力；将全面落实联合国2030年可持续发展议程，加强生态文明建设，加快调整优化产业结构、能源结构，倡导绿色低碳的生产生活方式；将加大科技投入，狠抓创新体系建设，加速科技成果向现实生产力转化，加强知识产权保护，推动实现依靠创新驱动的内涵型增长，以更加开放的思维和举措推进国际科技交流合作，同各国携手打造开放、公平、公正、非歧视的科技发展环境；坚定奉行独立自主的和平外交政策，努力以对话弥合分歧、以谈判化解争端，在相互尊重、平等互利基础上，积极发展同各国友好合作关系，更加积极地参与全球经济治理，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。这些践行多边主义的务实举措和行动，充分展现了中国的世界情怀和全球视野，正如习近平主席强调的，“只要是对全人类有益的事情，中国就应该义不容辞地做，并且做好。”

　　世界问题多得很、大得很，全球性挑战日益上升，应该也只能通过对话合作解决。历史昭示我们，恪守多边主义，追求公平正义，战乱冲突可以避免；搞单边主义、强权政治，纷争对抗将愈演愈烈。践行多边主义，不能坐而论道，而要起而行之，不能只开药方，不见疗效。面向未来，中国将继续高举多边主义旗帜，积极参与全球治理改革完善，推动构建人类命运共同体，同各国一道共创人类美好未来。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月29日 01 版）

(责编：刘叶婷、燕勐)

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