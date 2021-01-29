习近平向苏里南总统单多吉致慰问电
2021年01月29日08:08 | 来源：人民网－人民日报
小字号
新华社北京1月28日电 日前，国家主席习近平致电苏里南总统单多吉，就单多吉感染新冠病毒致以慰问，祝他早日康复，并代表中国政府和中国人民向苏里南政府和苏里南人民抗击疫情表示坚定支持，祝愿苏里南人民早日战胜疫情。
《 人民日报 》（ 2021年01月29日 01 版）
(责编：刘叶婷、燕勐)
分享让更多人看到
人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心
服务邮箱：kf@people.cn 违法和不良信息举报电话：010-65363263 举报邮箱：jubao@people.cn
互联网新闻信息服务许可证10120170001 | 增值电信业务经营许可证B1-20060139
广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号 | 互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098
信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号
人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved