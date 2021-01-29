新华社北京1月28日电 日前，国家主席习近平致电苏里南总统单多吉，就单多吉感染新冠病毒致以慰问，祝他早日康复，并代表中国政府和中国人民向苏里南政府和苏里南人民抗击疫情表示坚定支持，祝愿苏里南人民早日战胜疫情。

《 人民日报 》（ 2021年01月29日 01 版）

(责编：刘叶婷、燕勐)