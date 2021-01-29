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习近平同玻利维亚总统阿尔塞通电话

2021年01月29日08:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京1月28日电  国家主席习近平1月28日晚同玻利维亚总统阿尔塞通电话。

　　习近平指出，中玻建交36年来，两国关系稳步前行。特别是莫拉莱斯总统执政期间，双方高层往来密切，经贸合作拓展迅速，多边事务协作良好。新冠肺炎疫情暴发后，中方通过多种渠道为玻方抗击疫情提供物资和技术援助。中方愿同玻方加强疫苗合作，继续尽己所能支持玻方抗疫斗争。

　　习近平强调，中方始终把玻方当作好朋友、好伙伴，高度重视发展中玻战略伙伴关系。中方支持玻方探索符合自身国情的发展道路，不断提升玻利维亚人民“美好生活”指数，愿同玻方加强政策沟通协调，交流互鉴治国理政经验，深化政治互信，相互支持。双方要梳理务实合作，作好规划，推进共建“一带一路”合作。欢迎玻方用好中国国际进口博览会等平台推介更多优质特色产品。中方支持双方企业扩大农业、矿业、基础设施建设、电信等领域合作，同时根据疫情形势，推进人文交流和地方合作。双方要密切在联合国等多边框架内协作，共同维护发展中国家正当权益，推动构建人类命运共同体。相信在双方共同努力下，中玻战略伙伴关系将不断取得新成果。

　　阿尔塞表示，玻中传统友谊牢不可破。玻方珍视同中国兄弟般的友好情谊，真诚希望巩固和密切玻中关系。感谢中方为玻方抗击新冠肺炎疫情提供宝贵支持，希望继续得到中方帮助。玻方愿同中方加强发展战略对接，深化各领域合作，将玻中战略伙伴关系提升到新的水平。玻方愿同中方积极共建“一带一路”，推动构建人类命运共同体。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月29日 01 版）

(责编：刘叶婷、燕勐)

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