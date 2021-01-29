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宠物饲养——

必须共同遵守严格的法律规范

2021年01月29日05:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　2020年8月，日本东京车站前广场举行了一场夏日风铃展。图为一名日本民众在展览上怀抱宠物犬留影。
　　本报记者 刘军国摄

　　一名宠物饲养者正在英国伦敦的公园中遛狗。
　　本报记者 强 薇摄

　　泰国曼谷孔提县的一名居民怀抱着宠物猫。
　　本报记者 赵益普摄

　　在德国南部城市慕尼黑的施图本沃夫宠物犬学校，一只宠物犬正在接受训练。
　　德国施图本沃夫宠物犬学校供图

　　不对公共环境和他人生活造成不良影响，是宠物饲养的一个重要前提。在很多国家，养宠行为有严格的法律规范，人们在日常生活中逐渐形成了规范自身和宠物行为的意识

　　

　　德国

　　饲养人执照考试在更多地区推广

　　本报驻德国记者  花  放

　　一岁多的拉布拉多犬德尔克对外界充满好奇，外出时总是不听从指令。主人施密特多次尝试自行对德尔克进行训练，但收效甚微。最终，他将德尔克送入柏林一家宠物犬学校。在那里，在职业驯犬师的指导下，施密特教会德尔克抵御食物和球类等诱惑，集中精神服从指令。“短短3个课时，我明显感到德尔克听话多了。”

　　为帮助宠物更好地融入人类社会，德国出台了很多举措，开设宠物犬学校就是其中之一。在学校里，职业驯犬师会对犬只进行针对性训练，例如教会它们认识交通信号灯、帮助宠物犬适应公交车环境等，使它们更好适应外界环境变化，养成服从主人指令的习惯。

　　由于宠物犬需每天出行，德国对于犬类规定更为细致。根据德国法律，饲养者必须带出生满3个月的宠物犬植入芯片，并将芯片编号提交相关机构登记。宠物犬一旦离开圈养空间，必须确保有人随行，并佩戴写有主人姓名和住址的项圈。

　　在公共活动空间，德国也对宠物犬有着严格限制。以柏林为例，在儿童游玩场所、有明确标识的绿地和游泳池等公共区域，宠物犬禁止入内。在其他可活动区域，宠物主人必须为犬只系好牵引绳。对于不同空间，柏林对牵引绳长度也有明确规定：例如在公共绿地和体育场等区域，牵引绳长度不得超过2米；在办公区及公共交通工具上，绳长不能超过1米。

　　柏林政府还规定，攻击性强、有伤害人类或其他动物记录的危险犬只必须时刻佩戴嘴罩，该犬只主人还须通过测试，向当地兽医协会、犬只教育培训与咨询协会等专业机构证明，对自家宠物有足够的专业知识与控制能力。此外，柏林的宠物犬饲养人还需为犬只购买赔偿额不低于100万欧元（1欧元约合7.9元人民币）的责任险。

　　德国大部分城市都允许宠物犬乘坐公交工具。除导盲犬等工作犬种可在全德免费搭乘所有公交工具之外，各公交公司对如何携宠物犬上车、犬只如何收费都有不同要求。例如在南部城市纽伦堡，放在宠物箱内的小型犬可免费乘车，其他宠物犬则需由短绳牵引并购买儿童票。针对经常乘坐交通工具的宠物犬，一些公交公司还推出了专门的优惠年票。

　　得益于严格的管理制度，德国街头很少有流浪犬。如果居民在动物收容所领养宠物犬，相关机构会就申请人的领养动机和基本条件等进行严格审核，并对饲养人进行回访。在养宠规定最为严格的德国北部下萨克森州，从2013年7月1日起，居民必须考取执照方可养犬。执照考试除考察饲养人的理论知识外，还需要其展示在突发状况下对宠物的控制能力。

　　此外，德国较为高昂的宠物养育成本也让一些人望而却步。在正规宠物市场，一只宠物犬的价格一般高达上千欧元。宠物犬主人还须为犬只交税，具体税额由各地自行决定。在柏林，养育第一只宠物犬每年需缴纳约120欧元税款。随着犬只饲养数量增加，税费也相应递增。如果居民有逃税行为，需补齐税款并缴纳罚金。在一些地区，此类罚金最高可达一万欧元。

　　当前，为进一步规范宠物饲养行为，下萨克森州以外的地区也开始积极推广养犬资格考试。在慕尼黑等地，如果养犬者考取执照，还可向当地政府申请免缴宠物税。

　　（本报柏林电）  

　　

　　英国

　　养成规范自身和宠物行为的意识

　　本报记者  强  薇

　　英国制定了较为完善的法律法规，对宠物饲养行为进行有效管理。2006年出台的《动物福利法》是英国目前最重要的动物权利立法，对动物福利和虐待动物的惩罚等做出了规定。《宠物法》《动物寄养场所法》《犬只繁殖法》等法律法规，则对宠物饲养的各个方面进行了规范。

　　近年来，一些宠物养殖场为赚取高额利润，让动物过度繁殖，对动物健康造成严重损害。为打击这一现象，2020年4月，英国推出“露西法”，禁止第三方经销商销售宠物犬猫，并将虐待动物的最高刑期从6个月提高至5年。该法律通过后，民众只允许从持有执照的宠物繁育者处购买，或从有关机构领养宠物，而非从宠物商店购买。

　　除全国性法律外，一些地方议会也对宠物饲养出台了更为细致的规定。例如在北安普敦的一些地区，饲养者在遛狗时必须自备粪便清洁袋，否则将被处以100英镑（1英镑约合8.8元人民币）的罚款。在兰开夏郡的部分地区，不阻止宠物犬吠叫将被认定为违法行为。

　　在首都伦敦，饲养者可以携宠物乘坐地铁、公交车、火车等，但必须遵守伦敦交通局的有关要求。伦敦交通局规定，宠物饲养者必须时刻牵引宠物或将其放入盒子或笼子中，车站工作人员有权禁止行为不当的宠物进入车站。在使用扶梯时，饲养者需将宠物抱起，以防其毛发或指甲卡在扶梯中。此外，饲养者也需保障宠物与其他乘客良好相处，并与害怕犬只的乘客保持安全距离。

　　为防止宠物出行导致走失，英国法律规定，饲养者有义务为出生8周以上的宠物犬植入微型芯片，否则将面临最高500英镑的罚款。芯片上储存饲养者和犬只的基本信息，相关数据统一存储在经政府批准的数据企业中。

　　在法律法规的引导下，很多宠物饲养者都在日常生活中养成了规范自身和宠物行为的意识。除在开放的绿地、公园外，绝大多数英国民众在遛狗时都会时刻牵引犬只，并及时清理宠物粪便。遛狗时如遇到老人、孩子，一些饲养者会注意收紧牵引绳。对于希望与宠物互动的路人，饲养者也会主动根据犬只性格特征做出建议。

　　虽然很多民众喜欢动物，但宠物饲养在英国成本不低。据估算，一只宠物犬或猫每个月的最低花费约为70英镑。有调查显示，约有62%的宠物犬主人和88%的宠物猫主人表示他们低估了饲养成本。此外，自2016年以来，在宠物幼时为其主动进行疫苗注射的饲养者比例从84%下降到了2019年的66%。其中，认为“疫苗太贵”的宠物主人占17%。一些宠物机构建议人们在饲养宠物前要充分考虑成本等问题。

　　

　　泰国

　　从源头遏制过度繁育和弃养行为

　　本报驻泰国记者  赵益普

　　2020年12月下旬，泰国曼谷暹罗博物馆举行了一场“猫咪社区”主题展。活动现场有猫咪游乐场、夜视体验馆、宠物猫饲养讲座等丰富内容，所有参观者免费入场。展览旨在向民众推广正确的养猫知识，并呼吁城市给予宠物猫更多活动空间。现场工作人员告诉记者，主题展深受当地人欢迎，开幕当晚就吸引了近万名参观者带着宠物猫一同前来体验。

　　据统计，目前约有1200万泰国民众养育宠物犬或猫，宠物市场价值已超过340亿泰铢（1元人民币约合4.6泰铢）。然而，宠物绝育等科学饲养观念在泰国民众当中的接受度较低，导致流浪动物数量不断增加。

　　为从源头遏制犬猫过度繁育、减少宠物弃养行为，去年下半年，泰国政府推出“宠物绝育”特别行动。为此，在曼谷、春武里等多个城市，泰国卫生部与宠物医院合作推广犬猫绝育理念，还派出流动兽医去村庄开展巡回义诊，免费为当地民众的宠物进行绝育手术、接种狂犬疫苗和全面除菌等。在这次行动中，约有60万只犬猫接受了免费绝育手术。此外，泰国不少动物保护组织也会自发为流浪犬猫进行免费绝育。

　　曼谷通罗宠物医院院长差速帕塔库认为，只有以法律和政策进行管理，宠物饲养行为才能真正规范。近年来，泰国政府出台了一系列法律政策，以应对宠物管理过程中暴露的问题。2014年，泰国通过《动物保护及防止虐待动物法案（草案）》。2018年，该草案推出修订版，增加了宠物注册、宠物主人义务和虐待动物处罚等条例。宠物主人必须配合地方政府，主动为宠物登记注册，并不得放任宠物对他人造成困扰或在公共场所破坏环境。此外，主人不得虐待或随意遗弃宠物，否则地方政府有权对宠物主人进行最高2.5万泰铢的罚款。

　　泰国每年都举办多场宠物展览、宠物运动会等活动，在传播正确宠物饲养理念的同时，也致力于促进对弃养宠物的救助。去年11月，第十九届泰国国际宠物犬展览在曼谷举行。参观者需缴纳20泰铢的入场费，用于救助被弃养的流浪犬和残疾犬。

　　（本报曼谷电）  

　　

　　日本

　　一般宠物犬不允许进入地铁等公共场所

　　本报驻日本记者  刘军国

　　每天清晨或傍晚，记者在住所附近都会看到很多人牵着宠物犬散步。宠物主人大多拎着一个小包，在宠物犬便溺时，可随时取出水瓶或纸巾进行冲洗清洁。这一行为既是政府部门的明确要求，也是人们默认的宠物饲养礼仪。

　　在日本，不影响他人生活是养宠的重要前提。为此，日本很早就制定法律规范宠物饲养行为。1973年，日本制定实施《动物爱护管理法》，规定饲养者应在确保宠物健康的同时，努力保障宠物不影响他人生活，不对他人生命、身体和财产造成伤害。2002年，日本环境省出台《家庭动物等的饲养和管理标准》。该标准进一步规定，除了自家室内、被栅栏围绕的自家土地，以及不会对他人生命、身体、财产带来危害和影响的场所外，犬只所有者在遛狗时必须使用牵引绳。

　　为预防狂犬病的发生和蔓延，1950年，日本制定实施《狂犬病预防法》，之后几经修订。该法规定，养犬者必须为犬只注射狂犬疫苗，否则将最高被处以20万日元（1元人民币约合16日元）罚款。得益于该法的严格执行，自1956年以来，日本至今未再发现人感染狂犬病病例。

　　除导盲犬等工作犬种外，一般宠物犬不允许进入地铁车站、商场、超市等公共场所。日本的租赁房屋也对是否允许养宠有明确规定。即使是允许养宠的公寓，也必须避免打扰邻居生活。一位朋友告诉记者，在他居住的公寓，此前邻居家的宠物犬每天清晨就开始大声吠叫，经多次提醒仍没有改善。在公寓管理员的协调下，这位邻居最终搬离了公寓。

　　在面向全国的总体法律框架下，日本各地方政府也制定了适用于本地居民的宠物饲养规范。以东京都目黑区为例，当地政府工作人员向记者介绍，该区的宠物犬主人必须在养犬60天内向区政府登记，出生91天后的犬只必须每年注射一次狂犬疫苗。犬只登记证和狂犬疫苗注射证必须系在宠物犬项圈上。如果发生犬只咬人事件，宠物主人有义务在24小时内向区政府报告，在48小时内带宠物犬去兽医院检查是否携带狂犬病毒，并及时向区政府报告检查结果。居民可在地方政府网站查询具体规范内容，政府工作人员和志愿者也会不定期走上街头，向民众发放文明养宠宣传单、宠物粪便清洁袋等。

　　近年来，对宠物犬猫进行虐待的恶性情况在日本也时有发生。日本国会对《动物爱护管理法》进行修订，并于2020年6月正式实施。根据修订后的法律，对于虐待宠物行为，饲养者面临的惩罚从之前的“两年以下有期徒刑或200万日元以下罚款”提升至“5年以下有期徒刑或500万日元以下罚款”。新法还规定从6月开始，禁止贩卖出生56天以内的犬猫，并从2022年6月起强制家养宠物植入芯片，防止宠物弃养行为。

　　（本报东京电）  

　　版式设计：蔡华伟


　　《 人民日报 》（ 2021年01月29日 17 版）
(责编：牛镛)

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