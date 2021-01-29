本报记者 章念生 俞懿春 孟祥麟

“践行多边主义能在许多方面发挥积极作用。”1月26日，亚洲基础设施投资银行副行长兼董事会秘书艾德明在位于北京的亚投行总部大楼接受本报记者采访时表示，多边主义在明确的规则和法治原则基础上，可以凝聚多方合力，让大家朝着共同目标前进。

习近平主席25日晚出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会并发表特别致辞，强调维护和践行多边主义。艾德明对此深表赞赏，认为“这是发出了一个重要信号”。在采访中，艾德明结合亚投行的发展历程，数次提到多边主义的重要性。“在一些人质疑践行多边主义能否带来成功时，亚投行创立并开业了”，“亚投行的创立和运营正是维护多边主义、深化国际合作的一个典范”。

2016年2月加入亚投行的艾德明，见证了这个新兴机构对多边主义的生动诠释。“治理规则和体系由各成员协商决定，每个成员享有一定的权利和义务；决策机制确保每一个声音都能被听见，不由哪一个国家说了算。如果我们希望多个国家朝着一个共同目标努力，这种基于国际规则的体系和奉行多边主义的机构将发挥至关重要的作用。”

过去5年，亚投行的朋友圈越来越大、好伙伴越来越多、合作质量越来越高，为促进国际合作和全球发展发挥了重要作用。艾德明希望人们可以透过亚投行在全球发挥的积极影响，“第一手了解到多边治理意味着什么、多边机构将如何影响世界。”

“我们证明了新兴机构可以通过践行多边主义发挥积极影响，促进解决全球性问题。”艾德明说，2010年至2015年他担任英国财政部首席秘书时，就与亚投行结下不解之缘。当时，他与时任英国财政大臣乔治·奥斯本一起，为推动并促成英国加入亚投行作出了不懈努力。英国成为七国集团中第一个加入亚投行的国家。

在中国工作近5年间，艾德明到访过10多个省份。去年9月的青海之旅让他记忆犹新。在参加会议研讨中，他了解到青海太阳能、水能、风能资源丰富，可再生能源开发潜力巨大。“青海的清洁能源，可以通过输电线路被送到河南。当地积极利用资源，应对气候变化、促进可持续发展的举措，令人印象深刻。”

2020年中国成为全球唯一实现正增长的主要经济体。“这体现了中国统筹疫情防控和经济社会发展的成效。”艾德明说。

《 人民日报 》（ 2021年01月29日 03 版）

(责编：胡永秋、牛镛)