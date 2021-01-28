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南京详解“节后返宁员工隔离14天”

2021年01月28日11:14 | 来源：南京
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原标题：南京详解“节后返宁员工隔离14天”

前期，南京市发布了企业疫情防控要点。针对广大市民和网友关心的“节后返岗员工原则上居家隔离14天，并进行核酸检测，检测结果为阴性方可上岗”等问题，结合南京市企业疫情防控要点相关要求，南京市新冠肺炎疫情防控指挥部新闻发言人1月18日给予以下回答：

01:今年春节期间，南京市企业员工离宁有哪些要求？

我们倡议，在宁企业员工积极响应国家、省市疫情防控要求，春节期间非必要不离宁。根据省里有关政策要求，企业员工春节假期离宁不能前往中高风险地区及其所在的设区市，不赴境外。

02:针对来自国内中高风险地区的返宁员工，南京市有哪些具体要求？

对来自国内中高风险地区的返宁员工，将按要求集中隔离医学观察至其离开中高风险地区满14天，在解除集中隔离后，应纳入社区网格化管理，并居家观察管理14天，进行核酸检测，检测结果为阴性方可上岗。

03:春节期间，对于在宁企业和员工，南京市有哪些扶持政策？

我们鼓励企业外地员工在宁过节，支持企业做好连续生产、稳工稳岗等工作。近期，市政府正在研究制定相关政策，对做好春节期间企业生产服务保障、留宁员工的生活保障，提供必要的支持与帮助。政策出台后，我们将在第一时间通过媒体发布。我们将根据国家、省、行业关于企业疫情防控政策和部署要求，将对企业疫情防控工作及时调整。

（来源：南京发布）

(责编：艾雯、杨牧)

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