原标题：国际快件，无死角消杀

给国际快件消杀。刘霞 摄

1月21日上午9：20，一辆载有300多票国际快件的运输车到达位于南京市江宁区的中外运敦豪国际航空快件有限公司服务中心。车一停稳，身穿防护服、背着喷雾器的工作人员立即上前，对车体外部进行全面喷洒消杀。

另外一些工作人员已穿戴好防护设施，站在流水线两边待命。在车厢内进行初步消杀、再关闭车厢闷20分钟后，一件件快件这才被卸下，依次进入分拣流水线。

中外运敦豪江苏区域作业经理张翔告诉新华日报·交汇点记者，他们采取的是“6面消杀法”——流水线最前端的封闭式自动雾化设施可以做到5面消杀，流水线中段还有一个从下往上喷射的雾化装置，从而实现无死角消杀。

针对小型文件类包裹，还有一个专门的“消杀池”，里面烟雾弥漫，是雾化了的消毒水。工人们将装着文件的塑料袋打开，倒入消杀池，待它们充分“沐浴”过，再一个个分拣出来。

张翔说，国际航空件到达上海浦东机场后，已有人员按照国家相关规定进行过落地消杀工作，眼下是其落地中国后的第二次消杀。这样的国际邮件快件，每天有2000多票到达南京。南京市邮政管理局副局长黄俊说，邮政快递企业营业场所、处理中心的防控要点此前已下发，要求企业从人、物、环境三方面做好疫情防控工作。市民近期接收国际邮件快件时可自行做好防护，对包裹外部和物品内包装再进行消毒。

位于南京市凤台南路的德邦快递奥体中心营业部，两周前就已开始按照主管部门要求进行日常防疫消杀。记者看到，每位快递小哥拿着一瓶100毫升便携装酒精，对着自己配送区域内的包裹表面喷洒，认真消杀完才装上配送车。该网点营业部经理刘妍妍说，公司配发了100多瓶酒精，还准备了一次性手套供随时取用。

位于南京市江宁区的圆通速递南京转运中心每日进出港包裹量约80万件，运输车辆来自全国各地，做好防疫消杀工作显得更为重要。江苏圆通宣传专员孙璐说，目前厂区已储备5万只口罩、300公斤84消毒液，疫情防控小组每天对进入车辆、人员进行消毒测温，在卸货口进行快递外包装消杀工作。“我们将国际件单独上报街道，街道统一设置中转仓，进行相关检测后再下发至末端网点进行派送。”

□ 本报记者 刘 霞

(责编：艾雯、杨牧)