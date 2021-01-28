原标题：保障春节供应 南京菜场超市不歇业

南京市发布冬春季节疫情防控要求，鼓励企业员工在宁过春节，减少人员流动，因此，在宁过节的人口将大幅增加。针对春节期间消费需求集中释放的情况，南京商务部门积极采取措施，全力保障春节期间“菜篮子”商品的市场供应。1月22日上午，记者来到了南京市进香河农贸市场。往年从大年初一开始市场都会闭市几天，但是今年不同，为了响应在宁过年的号召，不少商户都选择坚守工作岗位。

菜场负责人表示，目前他们已经接到主管部门的通知，春节期间菜场也要承担保供任务，目前正在统计相关人数。“农贸市场可能要正常营业，我们也做好准备，正在统计经营户数量。我们重点市场肯定要做到重点保障。”南京进香河菜场管理人员说。

除了菜场，众彩物流蔬菜市场在春节期间也将继续营业，此外南京各大超市也增加了备货量。南京永辉超市相关负责人表示，目前公司各大仓库都异常忙碌，可能一直要持续到春节后。“从一月初开始就已经加大了民生商品的采购，我们今年的量比往年增加了百分之五十。仓库储存量能够供应七天时间。”永辉超市江苏公司公共事务部负责人范汝均说。

记者从南京市商务部门了解到，商务部门专题研究部署了今年春节期间全市“菜篮子”市场保供工作，要求全市大型农批市场和农贸市场要打破惯例，做好过年期间正常开门营业工作。此外，各区和各企业要强化快速反应处突能力，密切关注市场动态、天气变化以及社会舆情，加强市场动态监测，及时协调处置可能出现的突发情况，并及时上报相关信息。各流通企业要认真落实各项防疫措施，严格开展测量体温，核验苏康码、行程卡，消毒消杀等工作，加大人流管控力度，切实把疫情防控抓紧抓实抓到位；同时，还要做到生产安全工作不放松，确保广大市民平安过年。

（来源：《零距离》记者/何畔 编辑/玉洁）

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