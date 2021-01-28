人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际>>国际专题>>会议-论坛-周年>>创新名城美 魅力古都—―南京

保障春节供应 南京菜场超市不歇业

2021年01月28日11:11 | 来源：零距离
小字号

原标题：保障春节供应 南京菜场超市不歇业

南京市发布冬春季节疫情防控要求，鼓励企业员工在宁过春节，减少人员流动，因此，在宁过节的人口将大幅增加。针对春节期间消费需求集中释放的情况，南京商务部门积极采取措施，全力保障春节期间“菜篮子”商品的市场供应。1月22日上午，记者来到了南京市进香河农贸市场。往年从大年初一开始市场都会闭市几天，但是今年不同，为了响应在宁过年的号召，不少商户都选择坚守工作岗位。

菜场负责人表示，目前他们已经接到主管部门的通知，春节期间菜场也要承担保供任务，目前正在统计相关人数。“农贸市场可能要正常营业，我们也做好准备，正在统计经营户数量。我们重点市场肯定要做到重点保障。”南京进香河菜场管理人员说。

除了菜场，众彩物流蔬菜市场在春节期间也将继续营业，此外南京各大超市也增加了备货量。南京永辉超市相关负责人表示，目前公司各大仓库都异常忙碌，可能一直要持续到春节后。“从一月初开始就已经加大了民生商品的采购，我们今年的量比往年增加了百分之五十。仓库储存量能够供应七天时间。”永辉超市江苏公司公共事务部负责人范汝均说。

记者从南京市商务部门了解到，商务部门专题研究部署了今年春节期间全市“菜篮子”市场保供工作，要求全市大型农批市场和农贸市场要打破惯例，做好过年期间正常开门营业工作。此外，各区和各企业要强化快速反应处突能力，密切关注市场动态、天气变化以及社会舆情，加强市场动态监测，及时协调处置可能出现的突发情况，并及时上报相关信息。各流通企业要认真落实各项防疫措施，严格开展测量体温，核验苏康码、行程卡，消毒消杀等工作，加大人流管控力度，切实把疫情防控抓紧抓实抓到位；同时，还要做到生产安全工作不放松，确保广大市民平安过年。

（来源：《零距离》记者/何畔 编辑/玉洁）

(责编：艾雯、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部